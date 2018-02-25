Месть йети: Древнее существо не простило ученому Владимиру Пушкареву вторжение в свою жизнь и уничтожило врага

Отечественные коллеги считают этого человека выдающейся личностью, хотя в момент гибели он достиг своего 40-летия. Также специалист не успел оставить после себя научных работ кроме нескольких статей, опубликованных в журналах. Будучи геологом, он впервые столкнулся с рассказами о снежных людях в 70-х годах, когда побывал в республике Коми. Местное население часто упоминало Яг-Морта, называя его диким человеком из леса, который покрыт шерстью черного или серого цвета. Также загадочное создание имело огромную силу и поражало свидетелей события длинными волосами. На конечностях у него было шесть пальцев, а своим жутким смехом он мог сильно напугать своего противника. Такая тема заинтересовала молодого выпускника университета Ростова, решившего собрать больше информации о встречах с гоминидами. Благодаря своей работе на Севере, можно было общаться с населением тайги и тундры, имеющим много преданий о великанах. Ханты называли их кулем, а ненцы говорили о появлении тунгу. Манси считали существо мэнком, но якуты боялись даже произносить имя чучунаа.Территория Ямала была самой подходящей для исследований, после чего ученому удалось привезти отсюда историю о Землемере, рассказанной сельской учительницей Марфой Ефимовной Сенькиной. До революции она часто ездила вместе с отцом на промыслы, останавливаясь на ночлег в чуме одного старожила из Пуйко. Там она заметила, что собаки постоянно сильно лают в осенние дни, после чего выяснили, что это связано с появлением загадочного существа. Хозяин предложил женщине лично посмотреть на ночного гостя, а дальше при лунном свете свидетельница события увидела огромную фигуру с горящими красными глазами, возвышающуюся над 2-метровым тальником. Гоминид отшвырнул от себя одно животное, пытающееся приблизиться к противнику, после чего быстро скрылся с людских глаз. Тогда эта особа подумала о лешем, но старик сильно испугался и запретил упоминать это слово, чтобы не призвать особь назад, а вместо этого предложил использовать такое необычное название. В этом случае роль сыграло народное суеверие, не называющее представителей нечистой силы по именам.Такие события только спровоцировали героя нашей истории серьезно заняться поисками загадочных монстров, после чего он решил поступить на биологический факультет в Твери и стал готовиться к экспедиции. Пока приходилось исследовать территорию самому, а после новой поездки в ЯНАО ученый во время доклада на конференции попросил своих коллег фиксировать все события, связанные с появлением древних раритетов природы, которые раньше отвергались и относились к разряду мистики. В то время позиция исследователя была достаточно спорной, однако нестандартные способы решения проблемы подтолкнули его трагическому финалу. Столичные экстрасенсы поведали Пушкареву о встрече с йети возле озера Ярото, а также посоветовали ему не брать с собою оружия. Такие путешествия по дикой природе были опасными, вот только человек лично поехал туда в надувной лодке, имея на теле достаточно легкую одежду с резиновыми сапогами. Причем, он не был обычным дилетантом, находящимся под впечатлением фантастического романа.До сих пор эксперты не могут понять, почему опытный путешественник пошел на верную гибель в таком виде. Возможно, он стал считать себя неуязвимым для любой опасности после встречи с магами, или просто находился в неадекватном состоянии. Истину невозможно выяснить, потому что он просто пропал, а вдоль реки Хулге были найдены его вещи вместе с парой записок, не прояснивших обстоятельства инцидента. После таких событий в 80-х годах дело ученого продолжил инженер Олег Шаров, находящийся вместе с супругой на чукотской реке Амгуэма. Пара тоже слышала рассказы жителей о необычном существе со светлой шерстью, но этому человеку довелось встретиться с ним во время работы. Тогда была плохая погода, и специалист спускался с сопки, внезапно увидев перед глазами громадного снежного человека с длинными конечностями. Он быстро умчался от человека и скрылся в тумане.Затем супруги решили проверить рассказы манси о демонах лесов, вот только народ отказывался говорить на эту тему, боясь привлечь сюда беду. Шаров только смеялся над такими суевериями и даже послал своему коллеге Сапунову сообщение, что скоро привезет доказательства существования гоминида, потому что смог выйти с ним на контакт. Только вместо сенсации ученому пришлось стоять на похоронах человека, у которого во время похода внезапно остановилось сердце. Через некоторое время экспедиция москвичей была завалена обрушившейся на них лавиной, пока искала это существо. Жители даже не сомневались, что оно обрушило свой гнев на любопытных людей, однако эксперты считают, что такие походы должны быть продуманы до мелочей, потому что горы вместе с тундрой и тайгой не прощают легкомысленного отношения к природе.