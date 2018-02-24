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Ученые: Гигантские насекомые существовали в древности на нашей планете

В фантастических фильмах часто показывают гигантских насекомых, являющихся жестокими убийцами. Ученые доказали, что такие особи действительно существовали в древности на нашей планете.

В результате жаркого климата они могли достигать больших размеров, о чем красноречиво говорят останки 3-сантиметровой блохи, найденные в камне. Современные насекомые имеют 4-миллиметровую длину и являются потомками своих видов. Также предки поденок диктионевриды были с 25-сантиметровыми крыльями.

Ученые: Гигантские насекомые существовали в древности на нашей планете


Ракоскорпион являлся настоящим исполином 2-метрового роста. Никто их представителей водного мира не мог сравниться с этим чудом природы, а на суше пальма первенства досталась стрекозе. У меганевр крылья могли достигать метровой длины.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:55
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