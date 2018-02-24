Ученые: Гигантские насекомые существовали в древности на нашей планете

В результате жаркого климата они могли достигать больших размеров, о чем красноречиво говорят останки 3-сантиметровой блохи, найденные в камне. Современные насекомые имеют 4-миллиметровую длину и являются потомками своих видов. Также предки поденок диктионевриды были с 25-сантиметровыми крыльями.Ракоскорпион являлся настоящим исполином 2-метрового роста. Никто их представителей водного мира не мог сравниться с этим чудом природы, а на суше пальма первенства досталась стрекозе. У меганевр крылья могли достигать метровой длины.