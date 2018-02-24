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Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"

Известная поп-рок группа «Звери» выпустила новый клип, повествующий о жизни «социопата».

Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"


Многообещающее название композиции «Весело», участие, в котором принял солист группы Рома Зверь. Видеоролик вкратце показывает жизнь человека, которому комфортно быть в одиночестве. Ему нет нужды выходить из своей зоны комфорта. Он пьет кофе, курит, танцует, принимает душ, живя в одиночестве, в своем мире.

Съемки, а также запись композиции проходили в одной квартире, для полного ощущения и понимания данного состояния группой. Об этом заявлении раньше писалось в группе «Звери» на страницах социальной сети facebook. Презентация клипа «Весело» состоялась 22 февраля.

В последнее время термин «социопат» все чаще встречается в массовой культуре, на данное слово появляется мода. Все больше людей начинают вести жизнь отшельника.
Культура / ШоуБиз
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 22:50
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