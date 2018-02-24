Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"

Многообещающее название композиции «Весело», участие, в котором принял солист группы Рома Зверь. Видеоролик вкратце показывает жизнь человека, которому комфортно быть в одиночестве. Ему нет нужды выходить из своей зоны комфорта. Он пьет кофе, курит, танцует, принимает душ, живя в одиночестве, в своем мире.Съемки, а также запись композиции проходили в одной квартире, для полного ощущения и понимания данного состояния группой. Об этом заявлении раньше писалось в группе «Звери» на страницах социальной сети facebook. Презентация клипа «Весело» состоялась 22 февраля.В последнее время термин «социопат» все чаще встречается в массовой культуре, на данное слово появляется мода. Все больше людей начинают вести жизнь отшельника.