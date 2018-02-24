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Эквадор может стать покупателем оружия и техники у России

Как сообщает министр обороны Эквадора Патрисио Самбрано, в текущем году ведомство страны проведет покупку оружия и военной техники с помощью международного тендера. Так отмечается, что вертолеты и винтовки могут быть куплены и у России.

Эквадор может стать покупателем оружия и техники у России


Патрисио Самбрано сказал, что в будущем планируется покупка кое-какой военной техники и оружия. В частности выделяются вертолеты и винтовки, а также другое военное оборудование. Пока что у властей Эквадора нет каких-либо стран, с которыми она уже ведет переговоры. По словам министра обороны, когда государство будет готово, тогда ведомство проведет специальный тендер, в котором могут принять участие и представители РФ.

Помимо этого министр Самбрано отметил хорошие отношения Эквадора с Кремлем. Таким образом, у обеих стран имеются некоторые договоренности и обязательства в области военного дела.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:50
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