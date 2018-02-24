В Microsoft создали VR-трость для слабовидящих и слепых людей

Отмечается, что все устройство будет состоять из металлического стержня с креплением на поясе, присоединяемой трости, шлема HTC Vive и трекера. Так при ударении об какую-то преграду трость будет вибрировать, а шлем виртуальной реальности передаст специальный сигнал. При этом интересно, что сигналы смогут меняться в зависимости от того, с какой преградой человек столкнется. Также система позволит определять то, на каком покрытии сейчас находится человек, то есть на асфальте, грунте или тротуарной плитке.На данный момент специалисты Microsoft столкнулись с проблемой симуляции высоких стен, но они заявляют, что в будущем эта проблема будет решена.