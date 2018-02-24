В Microsoft создали VR-трость для слабовидящих и слепых людей
Представители компании Microsoft разработали специальную VR-трость, которая позволит лучше ориентироваться в пространстве людям с плохим зрением или с его полным отсутствием. Разработчики отмечает, что такой девайс будет создавать реальные маршруты в режиме виртуальной реальности, чтобы человек мог пройти его без всяких проблем.
Отмечается, что все устройство будет состоять из металлического стержня с креплением на поясе, присоединяемой трости, шлема HTC Vive и трекера. Так при ударении об какую-то преграду трость будет вибрировать, а шлем виртуальной реальности передаст специальный сигнал. При этом интересно, что сигналы смогут меняться в зависимости от того, с какой преградой человек столкнется. Также система позволит определять то, на каком покрытии сейчас находится человек, то есть на асфальте, грунте или тротуарной плитке.
На данный момент специалисты Microsoft столкнулись с проблемой симуляции высоких стен, но они заявляют, что в будущем эта проблема будет решена.
Отмечается, что все устройство будет состоять из металлического стержня с креплением на поясе, присоединяемой трости, шлема HTC Vive и трекера. Так при ударении об какую-то преграду трость будет вибрировать, а шлем виртуальной реальности передаст специальный сигнал. При этом интересно, что сигналы смогут меняться в зависимости от того, с какой преградой человек столкнется. Также система позволит определять то, на каком покрытии сейчас находится человек, то есть на асфальте, грунте или тротуарной плитке.
На данный момент специалисты Microsoft столкнулись с проблемой симуляции высоких стен, но они заявляют, что в будущем эта проблема будет решена.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40