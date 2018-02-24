Взрывы на Солнце могут изменить его магнитное поле - Ученые

Модель показала, как выбросы пробивают его и разлетаются в различных направлениях. Само поле выступает в роли огромной клетки, сдерживающей мощность энергии. Сейчас частые возникновения взрывов частично пробили защиту, так что радиационное излучение распространяется по космическому пространству.Оно привело к возникновению магнитных бурь, но вспышки X-класса способны уничтожить сетку. После такой катастрофы негативные процессы затронут не только объект, но и все планеты, расположенные с ним рядом.