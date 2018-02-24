АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Взрывы на Солнце могут изменить его магнитное поле - Ученые

Ученые отметили, что энергетические потоки во время взрывов на Солнце бывают настолько сильными, что способны стать виновниками катаклизмов на нашей планете. Однако такие процессы могут изменить магнитное поле светила.

Модель показала, как выбросы пробивают его и разлетаются в различных направлениях. Само поле выступает в роли огромной клетки, сдерживающей мощность энергии. Сейчас частые возникновения взрывов частично пробили защиту, так что радиационное излучение распространяется по космическому пространству.

Взрывы на Солнце могут изменить его магнитное поле - Ученые


Оно привело к возникновению магнитных бурь, но вспышки X-класса способны уничтожить сетку. После такой катастрофы негативные процессы затронут не только объект, но и все планеты, расположенные с ним рядом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Морозов признался в наркозависимости
Илон Маск не скрывает глобальный пароль от
На снимках Google Earth найдена таинственная
Samsung выпустила мобильное ПО для экономии
Потенциально опасный гигантский астероид
Гарвардский психолог Стивен Пинкер советует людям
В сеть выложили первый тизер пикапа GMC Sierra
Ученые: Гигантские насекомые существовали в
Эквадор может стать покупателем оружия и техники
1Password сообщит, был ли пароль похищен
В Microsoft создали VR-трость для слабовидящих и
Microsoft поможет китайцам стать лидером на
Африканская красавица Евдоксия Яо затмила своими
Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за
Стивен Фрай перенес операцию по удалению опухоли
Фуркад: Россияне должны пройти на закрытии со
Независимые дизайнеры представили эскизы
Бас-гитарист Олега Газманова оказался
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
Более тысячи самостоятельных звонков поступили с
Британские ученые предлагают снабжать поезда
Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"
Ученые: Древние жители Северной Арктики
General Mills договорилась о приобретении Blue
Ким Кардашьян разочаровала поклонников пышным
Компания Archos представляет персонального
Евгения Медведева заявила о намерении участвовать
Анастасия Решетова возмутила подписчиков словами
Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и
Стали известны расценки на новейшие смартфоны
Просмотреть все новости