Взрывы на Солнце могут изменить его магнитное поле - Ученые
Ученые отметили, что энергетические потоки во время взрывов на Солнце бывают настолько сильными, что способны стать виновниками катаклизмов на нашей планете. Однако такие процессы могут изменить магнитное поле светила.
Модель показала, как выбросы пробивают его и разлетаются в различных направлениях. Само поле выступает в роли огромной клетки, сдерживающей мощность энергии. Сейчас частые возникновения взрывов частично пробили защиту, так что радиационное излучение распространяется по космическому пространству.
Оно привело к возникновению магнитных бурь, но вспышки X-класса способны уничтожить сетку. После такой катастрофы негативные процессы затронут не только объект, но и все планеты, расположенные с ним рядом.
Модель показала, как выбросы пробивают его и разлетаются в различных направлениях. Само поле выступает в роли огромной клетки, сдерживающей мощность энергии. Сейчас частые возникновения взрывов частично пробили защиту, так что радиационное излучение распространяется по космическому пространству.
Оно привело к возникновению магнитных бурь, но вспышки X-класса способны уничтожить сетку. После такой катастрофы негативные процессы затронут не только объект, но и все планеты, расположенные с ним рядом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40