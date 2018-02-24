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Blizzard сообщает о времени проведения турнира по WarCraft III: Reign of Chaos

Названа дата крупного турнира, проводимого Blizzard и посвященного - Warcraft III Invitational. Для участия приглашены многие киберспортсмены, ранее игравшие в Warcraft 3. Также распространена информация, что организатором Blizzard на мероприятии будет сделан важный анонс, посвященный дальнейшей судьбе Warcraft.

Компания сообщает, что на конец февраля назначено проведение Warcraft III Invitational в США. Так же, вместе с этим известием, одновременно озвучено получение оригинальным Warcraft 3 нового патча, который внесет некоторые изменения по балансу нескольких юнитов.
Blizzard сообщает о времени проведения турнира по WarCraft III: Reign of Chaos


О возможности проведения грядущего мероприятия, связанного с Warcraft 3, слухи распространялись уже давно, хотя подробности не известны до сих пор. Известно только, что все бывшие звезды этой дисциплины приглашены Blizzard на Warcraft III Invitational, для примера достаточно назвать Lyn, Grubby, Foggy, Tac3r, Happy и многих других.

До сих пор нет достоверных сведений, с чем связаны подобные воспоминания Blizzard о игре с 16-летней историей. Есть незначительные шансы, что пройдет анонс Warcraft 4 или даже мобильной версии игры, но, скорее всего, будет анонсирован ремастер Warcraft 3.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:20
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