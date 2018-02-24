Blizzard сообщает о времени проведения турнира по WarCraft III: Reign of Chaos

Компания сообщает, что на конец февраля назначено проведение Warcraft III Invitational в США. Так же, вместе с этим известием, одновременно озвучено получение оригинальным Warcraft 3 нового патча, который внесет некоторые изменения по балансу нескольких юнитов.О возможности проведения грядущего мероприятия, связанного с Warcraft 3, слухи распространялись уже давно, хотя подробности не известны до сих пор. Известно только, что все бывшие звезды этой дисциплины приглашены Blizzard на Warcraft III Invitational, для примера достаточно назвать Lyn, Grubby, Foggy, Tac3r, Happy и многих других.До сих пор нет достоверных сведений, с чем связаны подобные воспоминания Blizzard о игре с 16-летней историей. Есть незначительные шансы, что пройдет анонс Warcraft 4 или даже мобильной версии игры, но, скорее всего, будет анонсирован ремастер Warcraft 3.