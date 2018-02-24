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Эксперты рассказали, как эмоции влияют на привычки детей в питании

Новое исследование показывает, что маленькие дети предпочитают употреблять сладости больше других видов закусок в моменты, когда они более эмоциональны.
Эксперты рассказали, как эмоции влияют на привычки детей в питании


Результаты продемонстрировали, что дети в возрасте от 4 до 9 лет чаще предпочитают сладости над солеными закусками в ответ на грусть и счастье, особенно на грусть.

Специалисты разделили детей на группы и показали счастливый, печальный и нейтральный ролик «The Lion King» от Disney's, после чего им были представлены четыре варианта закуски.

«Приятно видеть, что существует особая иерархия, – говорит автор исследования доктор Шайла К. Голуб. – Дети, посмотревшие печальное видео, съели больше всего шоколада. Наблюдалось значительное снижение потребления среди тех, кто смотрел позитивное видео, но они все еще потребляли больше шоколада, чем нейтральная группа. Все это говорит о том, что дети едят в ответ как на счастливые, так и на грустные эмоции, но больше на грустные».

Результаты также показывают: подобное поведение усиливается с возрастом, что свидетельствует о том, что это, по крайней мере частично, социализированное поведение.

«Это одно из немногих экспериментальных исследований по эмоциональному питанию у маленьких детей. Мы изучаем как во время дошкольного периода у детей развиваются привычки в еде, – говорит Голуб. – Дети начинают ассоциировать пищу с определенными чувствами».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 11:11
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