АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на 2019 год

Частная космическая компания из США Moon Express изменила сроки запуска своего аппарата на Луну на 2019 год вместо текущего года. Об этом сообщает издание Orlando Business, взявшее интервью у директора лунной миссии.

Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на 2019 год


Первостепенная цель Moon Express - добраться до Луны, используя частные источники финансирования. Ранее предполагалось, что данное событие произойдет в конце 2018 года. Но, опираясь на современные условия рынка, а также учитывая новые бюджетные критерии NASA в плане освоения Луны, высадка лунохода пройдет ориентировочно в 2019 году - к 50-летию миссии "Аполлон-11", когда человек впервые высадился на естественный спутник планеты.

Глава Moon Express уточнил, что в настоящий момент речь идет не только об отправке аппарата на Луну, но и о возможности привезти что-то со спутника. Чаще всего инвесторов интересуют редкоземельные металлы или гелий-3, который может стать прорывом в области энергетики.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Переход от курения к glo значительно
Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн
Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler
Ученые: Цивилизация майя имела множество
Трамп признался, что прячет свою лысину под
Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную
Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на
Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и
Пользователи Сети считают, что новый ухажер
Москва и Минск могут возобновить переговоры
Ученые: Магнитное поле Земли звенело при
Диджей Smash рассказал пользователям Сети, что
Новый японский препарат способен уничтожить любой
Audi A6 новой генерации показали на официальном
Ученые: Современная одежда наносит серьезный
Россия в 2017 году стала лидером по денежным
Джулия Робертс вместе со своим супругом села на
Бразилия допустила «Роснефть» к мартовским
Google принесла в смартфоны технологию
Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме
Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея
Эксперты рассказали, как выбрать коврик для
Николай Басков опубликовал в Instagram редкий
Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в
Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале
Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки
Таисия Повалий восхищает поклонников своей
Иосиф Пригожин порадовал поклонников
Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает
Facebook заключила контракт с
Просмотреть все новости