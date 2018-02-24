Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на 2019 год

Первостепенная цель Moon Express - добраться до Луны, используя частные источники финансирования. Ранее предполагалось, что данное событие произойдет в конце 2018 года. Но, опираясь на современные условия рынка, а также учитывая новые бюджетные критерии NASA в плане освоения Луны, высадка лунохода пройдет ориентировочно в 2019 году - к 50-летию миссии "Аполлон-11", когда человек впервые высадился на естественный спутник планеты.Глава Moon Express уточнил, что в настоящий момент речь идет не только об отправке аппарата на Луну, но и о возможности привезти что-то со спутника. Чаще всего инвесторов интересуют редкоземельные металлы или гелий-3, который может стать прорывом в области энергетики.