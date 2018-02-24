Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на 2019 год
Частная космическая компания из США Moon Express изменила сроки запуска своего аппарата на Луну на 2019 год вместо текущего года. Об этом сообщает издание Orlando Business, взявшее интервью у директора лунной миссии.
Первостепенная цель Moon Express - добраться до Луны, используя частные источники финансирования. Ранее предполагалось, что данное событие произойдет в конце 2018 года. Но, опираясь на современные условия рынка, а также учитывая новые бюджетные критерии NASA в плане освоения Луны, высадка лунохода пройдет ориентировочно в 2019 году - к 50-летию миссии "Аполлон-11", когда человек впервые высадился на естественный спутник планеты.
Глава Moon Express уточнил, что в настоящий момент речь идет не только об отправке аппарата на Луну, но и о возможности привезти что-то со спутника. Чаще всего инвесторов интересуют редкоземельные металлы или гелий-3, который может стать прорывом в области энергетики.
Первостепенная цель Moon Express - добраться до Луны, используя частные источники финансирования. Ранее предполагалось, что данное событие произойдет в конце 2018 года. Но, опираясь на современные условия рынка, а также учитывая новые бюджетные критерии NASA в плане освоения Луны, высадка лунохода пройдет ориентировочно в 2019 году - к 50-летию миссии "Аполлон-11", когда человек впервые высадился на естественный спутник планеты.
Глава Moon Express уточнил, что в настоящий момент речь идет не только об отправке аппарата на Луну, но и о возможности привезти что-то со спутника. Чаще всего инвесторов интересуют редкоземельные металлы или гелий-3, который может стать прорывом в области энергетики.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:10