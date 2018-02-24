Американские эксперты запечатлели деятельность полтергейста в отеле с нечистой силой

Оно тогда было романтическим местом города, освещающим своими окнами путь людям, а дальше в нем прятались рабы, после чего сюда стали прибывать ковбои вместе с искателями золота и авантюристами. Гарнетт превратился в типичный уголок Дикого Запада, где салуны и бордели видели много событий, связанных с убийствами людей.В здании много раз были замечены различные аномальные явления, но сейчас исследователям удалось снять на камеру различные звуки и открывающиеся двери пустых комнат. Они считают, что это связано с духом постояльца, который до сих пор не может найти себе покоя.