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Американские эксперты запечатлели деятельность полтергейста в отеле с нечистой силой

Американские эксперты во время посещения отеля “Гарнетт-Хаус”, расположенного в Канзасе, запечатлели на видео деятельность полтергейста. Само историческое здание было построено в 1859 г и считается нехорошим местом из-за присутствия нечистой силы.


Американские эксперты запечатлели деятельность полтергейста в отеле с нечистой силой


Оно тогда было романтическим местом города, освещающим своими окнами путь людям, а дальше в нем прятались рабы, после чего сюда стали прибывать ковбои вместе с искателями золота и авантюристами. Гарнетт превратился в типичный уголок Дикого Запада, где салуны и бордели видели много событий, связанных с убийствами людей.



В здании много раз были замечены различные аномальные явления, но сейчас исследователям удалось снять на камеру различные звуки и открывающиеся двери пустых комнат. Они считают, что это связано с духом постояльца, который до сих пор не может найти себе покоя.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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