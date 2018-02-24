Дизайнер показал, каким могло бы стать легендарное авто «Победа»
Сергей Баринов, являющийся российским дизайнером-аматором, разработал реалистичные наброски российскими Pobeda M20 Neoclassic. Художник, таким образом, представил в современную эпоху свое видение отечественного фастбэка.
Дизайнер отмечает, что авто сохранило бы внешность «Победы», его бы его приспособили к условиям современности. Есть вероятность, что актуальная Pobeda M20 войдёт в сегмент премиальных авто. Фанаты автодизайна заметили подобие внешнего оформления с Maserati Quattroporte и Bentley Continental. Данное авто на одном из порталов сразу завоевало большинство симпатий пользователей. Также присутствовала критика, которая коснулась пятой двери, потому что высота погрузки непосредственно в багажный отсек является не очень удобной.
Хотя машину создали на базе прототипа версии Opel Kapitan, она выступила реальным символом советской автомобильной индустрии, восстановления промышленности после ВОВ.
Дизайнер отмечает, что авто сохранило бы внешность «Победы», его бы его приспособили к условиям современности. Есть вероятность, что актуальная Pobeda M20 войдёт в сегмент премиальных авто. Фанаты автодизайна заметили подобие внешнего оформления с Maserati Quattroporte и Bentley Continental. Данное авто на одном из порталов сразу завоевало большинство симпатий пользователей. Также присутствовала критика, которая коснулась пятой двери, потому что высота погрузки непосредственно в багажный отсек является не очень удобной.
Хотя машину создали на базе прототипа версии Opel Kapitan, она выступила реальным символом советской автомобильной индустрии, восстановления промышленности после ВОВ.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00