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Дизайнер показал, каким могло бы стать легендарное авто «Победа»

Сергей Баринов, являющийся российским дизайнером-аматором, разработал реалистичные наброски российскими Pobeda M20 Neoclassic. Художник, таким образом, представил в современную эпоху свое видение отечественного фастбэка.

Дизайнер показал, каким могло бы стать легендарное авто «Победа»


Дизайнер отмечает, что авто сохранило бы внешность «Победы», его бы его приспособили к условиям современности. Есть вероятность, что актуальная Pobeda M20 войдёт в сегмент премиальных авто. Фанаты автодизайна заметили подобие внешнего оформления с Maserati Quattroporte и Bentley Continental. Данное авто на одном из порталов сразу завоевало большинство симпатий пользователей. Также присутствовала критика, которая коснулась пятой двери, потому что высота погрузки непосредственно в багажный отсек является не очень удобной.


Хотя машину создали на базе прототипа версии Opel Kapitan, она выступила реальным символом советской автомобильной индустрии, восстановления промышленности после ВОВ.
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
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