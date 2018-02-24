В Индонезии подросток откладывает яйца аналогично птицам и пресмыкающимся

Сначала было решено отправить мальчика к психиатру, однако отец подтвердил данную информацию, отметив, что он уже снес 20 штук. Сам виновник аномального поведения организма хочет избавиться от такой проблемы, показав такие действия врачам. Многие эксперты сначала не поверили его словам, считая это очередным розыгрышем, но затем анализы показали, что внутри яиц есть белки или желтки без смешивания.Никто не может выяснить, к какому виду животных они могут принадлежать, да и мужской организм просто не способен на такие действия с позиции логики. Одна теория описывает процесс зарождения человека после скрещивания рептилоидов с пришельцами, где зародыши не имеют полового признака и похожи на ящеров. Возможно, она подтверждается действиями ребенка, находящегося под наблюдением ученых.