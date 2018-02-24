Фанаты шокированы неряшливостью Саши Черно

Популярная участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно очередной раз неприятно поразила зрителей своей неряшливостью.Антифанаты тут же принялись критиковать девушку за нечистоплотность, но Черно уже давно не обращает внимания на мнение общественности.Как известно, популярность Саши Черно держится не на ее привлекательности, а на постоянном вызове публике. Поклонники телестройки уже не раз призывали девушку заняться собой и похудеть, но Саша отмечает, что в другом образе ее не узнают фанаты.Один из последних снимков, сделанных в комнате Саши, лишь подтвердил, что участница телестройки и не думает исправляться.На фото Черно лежит в одежде на разобранной кровати, а на полу валяются вещи, которые девушка не думает убирать.Многие зрители удивляются, почему Иосиф Оганесян до сих пор терпит свою возлюбленную.