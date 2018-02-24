В мексиканской пещере Сак-Актун ученые обнаружили 12000-летний череп с микросхемой

Журналисту Педро Санче удалось выяснить, что сначала эксперты подумали об обычной пластине из металла, которая была вставлена после хирургического вмешательства. Данные операции уже были в древности, но после анализов данная гипотеза была опровергнута. Ученых шокировал настоящий микрочип, введенный в голову индейца. Это противоречило всем законам логики, а потому власти страны запретили им рассказывать о таких событиях людям.В данном случае была использована краниальная хирургия, а сам предмет находится в кости теменной доли. Также на нем есть сеть контактов, но кто мог провести такие опыты с майя - остается загадкой. Сейчас археологи находят множество артефактов, неугодных науке, которые потом просто бесследно исчезают или находятся в военных ведомствах.