АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

В мексиканской пещере Сак-Актун ученые обнаружили 12000-летний череп с микросхемой

Во время исследования затопленной мексиканской пещеры Сак-Актун ученые обнаружили череп, пролежавший тут 12000 лет. Он прекрасно сохранился, но внутри останков была замечена искусственная микросхема, после чего важный артефакт был засекречен от общества.

Журналисту Педро Санче удалось выяснить, что сначала эксперты подумали об обычной пластине из металла, которая была вставлена после хирургического вмешательства. Данные операции уже были в древности, но после анализов данная гипотеза была опровергнута. Ученых шокировал настоящий микрочип, введенный в голову индейца. Это противоречило всем законам логики, а потому власти страны запретили им рассказывать о таких событиях людям.

В мексиканской пещере Сак-Актун ученые обнаружили 12000-летний череп с микросхемой


В данном случае была использована краниальная хирургия, а сам предмет находится в кости теменной доли. Также на нем есть сеть контактов, но кто мог провести такие опыты с майя - остается загадкой. Сейчас археологи находят множество артефактов, неугодных науке, которые потом просто бесследно исчезают или находятся в военных ведомствах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Переход от курения к glo значительно
Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн
Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler
Ученые: Цивилизация майя имела множество
Трамп признался, что прячет свою лысину под
Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную
Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на
Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и
Пользователи Сети считают, что новый ухажер
Москва и Минск могут возобновить переговоры
Ученые: Магнитное поле Земли звенело при
Диджей Smash рассказал пользователям Сети, что
Новый японский препарат способен уничтожить любой
Audi A6 новой генерации показали на официальном
Ученые: Современная одежда наносит серьезный
Россия в 2017 году стала лидером по денежным
Джулия Робертс вместе со своим супругом села на
Бразилия допустила «Роснефть» к мартовским
Google принесла в смартфоны технологию
Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме
Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея
Эксперты рассказали, как выбрать коврик для
Николай Басков опубликовал в Instagram редкий
Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в
Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале
Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки
Таисия Повалий восхищает поклонников своей
Иосиф Пригожин порадовал поклонников
Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает
Facebook заключила контракт с
Просмотреть все новости