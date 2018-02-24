В мексиканской пещере Сак-Актун ученые обнаружили 12000-летний череп с микросхемой
Во время исследования затопленной мексиканской пещеры Сак-Актун ученые обнаружили череп, пролежавший тут 12000 лет. Он прекрасно сохранился, но внутри останков была замечена искусственная микросхема, после чего важный артефакт был засекречен от общества.
Журналисту Педро Санче удалось выяснить, что сначала эксперты подумали об обычной пластине из металла, которая была вставлена после хирургического вмешательства. Данные операции уже были в древности, но после анализов данная гипотеза была опровергнута. Ученых шокировал настоящий микрочип, введенный в голову индейца. Это противоречило всем законам логики, а потому власти страны запретили им рассказывать о таких событиях людям.
В данном случае была использована краниальная хирургия, а сам предмет находится в кости теменной доли. Также на нем есть сеть контактов, но кто мог провести такие опыты с майя - остается загадкой. Сейчас археологи находят множество артефактов, неугодных науке, которые потом просто бесследно исчезают или находятся в военных ведомствах.
Журналисту Педро Санче удалось выяснить, что сначала эксперты подумали об обычной пластине из металла, которая была вставлена после хирургического вмешательства. Данные операции уже были в древности, но после анализов данная гипотеза была опровергнута. Ученых шокировал настоящий микрочип, введенный в голову индейца. Это противоречило всем законам логики, а потому власти страны запретили им рассказывать о таких событиях людям.
В данном случае была использована краниальная хирургия, а сам предмет находится в кости теменной доли. Также на нем есть сеть контактов, но кто мог провести такие опыты с майя - остается загадкой. Сейчас археологи находят множество артефактов, неугодных науке, которые потом просто бесследно исчезают или находятся в военных ведомствах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:40