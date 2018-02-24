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Ученые определили причины агрессивности меланомы

Команда немецких ученых из столичного госпиталя Шаритэ и Института здоровья определили причины чрезмерной агрессивности меланомы, когда раковая опухоль кожи в кратчайшие сроки дает метастазы. Статья исследователей представлена на страницах Cancer Cell.

Ученые определили причины агрессивности меланомы


В генах человека существует механизм, блокирующий деление раковых клеток. Однако именно меланома выделяет особый фермент, останавливающий противодействие организма распространению опухоли. В рамках научного эксперимента использовалось порядка 500 проб с меланомой. Во всех экземплярах был выявлен повышенный уровень диметилаза - особых частиц, произведенных при участии раковых клеток.

Доктора пришли к выводу, что прежде, чем лечить опухоль, необходимо блокировать синтез диметилаз. Тогда и борьба с раком пройдет намного успешней и эффективней, считают исследователи.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:50
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