Ученые определили причины агрессивности меланомы

В генах человека существует механизм, блокирующий деление раковых клеток. Однако именно меланома выделяет особый фермент, останавливающий противодействие организма распространению опухоли. В рамках научного эксперимента использовалось порядка 500 проб с меланомой. Во всех экземплярах был выявлен повышенный уровень диметилаза - особых частиц, произведенных при участии раковых клеток.Доктора пришли к выводу, что прежде, чем лечить опухоль, необходимо блокировать синтез диметилаз. Тогда и борьба с раком пройдет намного успешней и эффективней, считают исследователи.