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Над Австралией был зафиксирован НЛО в форме бумеранга

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное свидетельницей события из Австралии. Она зафиксировала на камеру НЛО в форме бумеранга, когда он пролетал на большой скорости.

Над Австралией был зафиксирован НЛО в форме бумеранга


Женщина вместе с внуком ехала в машине и обратила внимание на необычный объект, имеющий хвост яркого розового цвета. Она решила остановиться и запечатлеть его на камеру, потому что НЛО невозможно было спутать с воздушным транспортом. Необычные очертания внеземного корабля отчетливо виднелись в солнечных лучах, после чего он решил описать дугу и скрылся с людских глаз.



Никто не мог дать логического объяснения по поводу появления феномена, а также все окружение было потрясено, просматривая материалы. Сама австралийка призналась, что уже видела несколько аномалий, но с такими событиями столкнулась впервые.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:20
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