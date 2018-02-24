Над Австралией был зафиксирован НЛО в форме бумеранга

Женщина вместе с внуком ехала в машине и обратила внимание на необычный объект, имеющий хвост яркого розового цвета. Она решила остановиться и запечатлеть его на камеру, потому что НЛО невозможно было спутать с воздушным транспортом. Необычные очертания внеземного корабля отчетливо виднелись в солнечных лучах, после чего он решил описать дугу и скрылся с людских глаз.Никто не мог дать логического объяснения по поводу появления феномена, а также все окружение было потрясено, просматривая материалы. Сама австралийка призналась, что уже видела несколько аномалий, но с такими событиями столкнулась впервые.