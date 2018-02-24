Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов

Исторические документы сохранили результаты исследования британского философа 17 века, написавшего книгу о наглядном доказательстве существования духов и магии. Джозеф Гленвилл рассказал в ней о жизни итальянского служителя церкви, который был причислен к лику святых, хотя Ватикан не спешит признавать чудеса таких людей, требуя множества доказательств. При жизни монаха многие считали сумасшедшей личностью и даже называли шарлатаном, но потом время расставило все по местам. Стоит отметить, что прихожане не любили проходить исповедь у отца Иосифа, который имел дар ясновидения и отчитывал их за грешные мысли и скрытые поступки. Он прослыл суровым чудотворцем, родившимся в 1603 году. Тогда Джузеппе Деза уже отличался от сверстников, но причины крылись в эпилепсии, поразившей ребенка. Он был замкнутым и совершал странные поступки, а также любил часами смотреть на небо. Окружение называло его блаженным дураком, но мальчика не задевали насмешки людей, потому что он предпочитал находиться в своем мире, не желая пускать туда чужих лиц. Также будущий монах не хотел налаживать контакты с одногодками, сразу ощутив свое необычное призвание.В юности он не мыслил своего существования без веры и служения Господу, а окружающая действительность только подчеркивала небесные чудеса, не имеющие границ. Потому нужно было оказаться достойным и увидеть божественные милости. С аналогичными мыслями сталкивались многие священники, выбирающие различные пути для достижения результата, но герой нашей истории избрал для себя аскезу, сопровождающуюся строгими постами, голоданиями и молитвами, не пренебрегая самобичеванием. Отрок носил одежду из грубой ткани и овощи посыпал горькими приправами, чтобы искоренить чревоугодие, а в 17-летнем возрасте вместе со своими вещами пришел в монастырь и стал послушником у капуцинов. Даже там юноша продолжал оставаться белой вороной из-за чрезмерной религиозности, после чего собраться просто не выдержали такого зрелища и выгнали аскета из обители. Иосиф был уверен, что это небесное испытание его веры, так что решил попытать счастья у францисканцев. Там он занимался тяжелой и грязной работой, ухаживая за животными, но такое смирение и терпение было вознаграждено. В 1628 году юноша получил духовный сан и был принят в братство, а дальше благодаря счастливому случаю смог стать священником.Для получения этого повышения нужно было пройти сложный экзамен, но монах почти не имел шансов из-за плохой грамотности. Первые ученики так порадовали епископа своими знаниями, что он решил автоматически дать сан всем остальным кандидатам. Тогда изумленный человек подумал о благословении Бога и решил отблагодарить его новыми подвигами во имя веры. Он настолько ужесточил правила аскезы, что шокировал даже своих собратьев, воспринявших поведение необычной личности, как вызов и укор другим членам общины. Священника отстранили от проведения служб, после чего у него внезапно стали открываться сверхспособности. Слухи о святом целителе быстро распространились среди людей и верующие поспешили в храм, чтобы встретиться с чудотворцем. Отец Иосиф не отказывал в помощи страждущим особам, но просил их изменить свою жизнь и отказаться от излишеств во имя службы Творцу.Популярность необычного священника заинтересовала святую инквизицию, решившую лично проверить информацию о его странных способах веры. Его призвали прибыть в Неаполь, чтобы подвергнуть допросу, но не нашли греховных поступков, после чего с монаха было снято клеймо фанатичного безумца. Теперь будущий святой мог продолжать путь, выбранный в детстве, что стало причиной нового чудо. Во время службы он ушел к алтарю для молитвы, но внезапно поднялся в воздух и стал плыть к нему, раскрыв руки, на глазах у прихожан и монахинь. Молодой служитель церкви парил над горящими свечами, после чего в храме началась паника. Многие люди потеряли сознание или сильно кричали, вот только сам виновник события пребывал в экстазе и общался со святыми. После возвращения на твердую землю он сообщил людям, что Богородица находится среди них, но с этого времени случаи левитации стали постоянным явлением. Папа Римский стал свидетелем необычных способностей служителя церкви, после чего он долго не мог прийти в себя от изумления.Иосиф сохранил веру в красоту мира, так что мог подниматься в воздух при виде любого природного чуда или одухотворенного человеческого лица, после чего парил над высокими деревьями и даже спас от гибели строителей собора. Они ставили на купол тяжелый крест, который накренился и чуть не рухнул вниз, увлекая за собою людей. Священник поднялся на 70-метровую высоту, чтобы подержать сооружение, а дальше его удалось закрепить. Один раз сверхспособность была применена для лечения пациента, когда к священнику привели дворянина, помутившегося рассудком. Он схватил его за волосы и вознесся к небу, вернув назад исцеленного человека. В последний раз свидетелем события стал хирург, приглашенный к умирающему монаху, когда во время процедуры пациент поднялся в воздух. Церковь канонизировала чудотворца через 90 лет, но он до сих пор остается самым почитаемым святым, защищающим людей, чьи профессии связаны с воздушным транспортом.