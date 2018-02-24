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Алика Смехова поделилась с пользователями своими секретами ухода за лицом и телом

Алика Смехова рассказала о своих секретах, благодаря которым можно выглядеть бесподобно.

Алика Смехова поделилась с пользователями своими секретами ухода за лицом и телом


Популярная киноактриса и телеведущая Алика Смехова рассказала о секретах, которые помогают ухаживать за телом и лицом. Артистка всегда следует этим правилам, правильно питается, ведет здоровый образ жизни, посещает бассейн, занимается физическими нагрузками и ухаживает за своим лицом.

Смехова поведала, что уже много лет у нее есть свои правила, которым она следует и поэтому ее организм всегда в тонусе. Знаменитость сообщила, что самых главных у нее пять пунктов.

Самое важное – это правильное питание. Необходимо исключить мучное из своей жизни и кушать хлеб на гречке или рисе, можно есть суп без зажарки и бульона, а также выпивать два литра воды каждый день с добавлением лимонного сока.

Еще нужно посещать бассейн, ведь вода – прекрасный антистресс, благодаря чему организм всегда будет в тонусе. Также необходимо ходить в сауну, чтобы разгрузить свое тело и вывести различные негативные осадки.

Еще один пункт – это спорт, для поддержания тела в подтянутом состоянии. И последнее – это регулярный уход за своим лицом с помощью масок и других косметических средств.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:15
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