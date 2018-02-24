Алика Смехова поделилась с пользователями своими секретами ухода за лицом и телом

Популярная киноактриса и телеведущая Алика Смехова рассказала о секретах, которые помогают ухаживать за телом и лицом. Артистка всегда следует этим правилам, правильно питается, ведет здоровый образ жизни, посещает бассейн, занимается физическими нагрузками и ухаживает за своим лицом.Смехова поведала, что уже много лет у нее есть свои правила, которым она следует и поэтому ее организм всегда в тонусе. Знаменитость сообщила, что самых главных у нее пять пунктов.Самое важное – это правильное питание. Необходимо исключить мучное из своей жизни и кушать хлеб на гречке или рисе, можно есть суп без зажарки и бульона, а также выпивать два литра воды каждый день с добавлением лимонного сока.Еще нужно посещать бассейн, ведь вода – прекрасный антистресс, благодаря чему организм всегда будет в тонусе. Также необходимо ходить в сауну, чтобы разгрузить свое тело и вывести различные негативные осадки.Еще один пункт – это спорт, для поддержания тела в подтянутом состоянии. И последнее – это регулярный уход за своим лицом с помощью масок и других косметических средств.