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Ирина Шейк поделилась "горячими" снимками с отдыха у побережья

Похоже, участие в отгремевших в Нью-Йорке модных показах в рамках Недели моды отняло много сил у всемирно известной супермодели Ирины Шейк. Молодая мама опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенные снимки с отдыха у побережья.

Ирина Шейк поделилась "горячими" снимками с отдыха у побережья


Ирина Шейк недолго пребывала в декрете и уже через несколько месяцев после рождения дочери показала потрясающие формы, появившись на обложках некоторых всемирных глянцах. А недавно модель, похоже, вернулась в модельный бизнес окончательно, так как приняла участие в отгремевшей недавно в Нью-Йорке Недели моды.

Ирина Шейк поделилась "горячими" снимками с отдыха у побережья


Однако, Шейк, похоже, решила восстановить свои силы, повалявшись на теплом солнышке побережья, откуда и опубликовала свои фотоснимки, которые ее подписчики оценили по достоинству, назвав «горячими». Возможно, так оно и есть, так как фигура модели действительно потрясающая, поэтому она без теснения ее демонстрирует.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:30
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