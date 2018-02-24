Ирина Шейк поделилась "горячими" снимками с отдыха у побережья

Ирина Шейк недолго пребывала в декрете и уже через несколько месяцев после рождения дочери показала потрясающие формы, появившись на обложках некоторых всемирных глянцах. А недавно модель, похоже, вернулась в модельный бизнес окончательно, так как приняла участие в отгремевшей недавно в Нью-Йорке Недели моды.Однако, Шейк, похоже, решила восстановить свои силы, повалявшись на теплом солнышке побережья, откуда и опубликовала свои фотоснимки, которые ее подписчики оценили по достоинству, назвав «горячими». Возможно, так оно и есть, так как фигура модели действительно потрясающая, поэтому она без теснения ее демонстрирует.