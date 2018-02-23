АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Ученые создали искусственный глаз

Исследователи из Школы инженерных и прикладных наук Гарварда Джона А. Полсона (SEAS) разработали адаптивные металлы, которые по существу представляют собой плоский искусственный глаз с электронным управлением. Адаптивные металлы одновременно контролируют трех основных вкладчиков в размытые изображения: фокус, астигматизм и сдвиг изображения.

Ученые создали искусственный глаз


«В этом исследовании сочетаются прорывы в искусственных мышцах с технологией metalens для создания перестраиваемых металлистов, которые могут изменить свое внимание в реальном времени, как и человеческий глаз. Мы делаем еще один шаг вперед, чтобы создать возможность динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз», - говорит Алан Ше, аспирант SEAS и первый автор статьи.


Это исследование дает возможность объединить две отрасли: производство полупроводников и создание линз, в результате чего технология, используемая для изготовления компьютерных микросхем, будет использоваться для создания оптических компонентов на основе метаповерхности, таких как линзы, рассказывают авторы исследования.

Ученые создали искусственный глаз


Ученые выбрали тонкий прозрачный диэлектрический эластомер с малыми потерями - это означает, что свет проходит через материал с небольшим рассеянием - для прикрепления к объективу. Для этого им необходимо было разработать платформу для переноса и прикрепления объектива к мягкой поверхности.

Металенты можно настроить, контролируя положение столбов по отношению к своим соседям и полное смещение структур. Исследователи также продемонстрировали, что объектив может одновременно фокусироваться, контролировать аберрации, вызванные астигматизмами, а также выполнять смену изображения. Вместе линза и мышца имеют толщину всего 30 микрон.

Исследователи стремятся еще больше улучшить функциональность объектива и уменьшить напряжение, необходимое для его контроля.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США допускают возможность удара против
Ученые назвали нетипичные признаки сердечного
«Деловые линии» поддержали Минтранс РФ в решении
VSP Vision Care в марте начнет продажу очков
СБУ требует запретить деятельность
23 февраля Соединённые Штаты введут новые санкции
Прошла сертификацию новая версия фитнес-браслета
В новую версию Microsoft Word возможно внедрять
Мобильное приложение Пенсионного фонда позволяет
Google назвала дату презентации Android 9.0 P для
Заявление Стива Джобса с ошибками продадут за 50
Создан вирус, который невидим для антивирусов и
Ученые не знают, почему Вселенная продолжает
Huawei и Vodafone совершили первый в мире звонок
Любители Tinder и быстрых знакомств оказались в
Viber добавил три долгожданные функции
Ученые создали искусственный глаз
Пентагон не увидел угрозы от истребителей Су-57 в
Qualcomm анонсировала уникальный чип для сетей
Компания Renault раскрыла свои новинки для
Ученые исследуют молекулярный "троянский конь"
У принца Эрнста Августа Ганноверского и Екатерины
Полина Фаворская в честь 23 февраля подарила
Семья Максима Галкина служит в армии уже 100 лет
Алена Шишкова поздравила мужчин с 23 февраля
Дана Борисова призналась в рассылке своих «голых»
Nissan планирует создать достойного конкурента
В Украине предложили заменить название Верховной
Ученые предполагают наличие больших запасов воды
Съемки девятой части «Звездные войны» намечены на
Просмотреть все новости