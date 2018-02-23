Ученые создали искусственный глаз

«В этом исследовании сочетаются прорывы в искусственных мышцах с технологией metalens для создания перестраиваемых металлистов, которые могут изменить свое внимание в реальном времени, как и человеческий глаз. Мы делаем еще один шаг вперед, чтобы создать возможность динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз», - говорит Алан Ше, аспирант SEAS и первый автор статьи.

Это исследование дает возможность объединить две отрасли: производство полупроводников и создание линз, в результате чего технология, используемая для изготовления компьютерных микросхем, будет использоваться для создания оптических компонентов на основе метаповерхности, таких как линзы, рассказывают авторы исследования.Ученые выбрали тонкий прозрачный диэлектрический эластомер с малыми потерями - это означает, что свет проходит через материал с небольшим рассеянием - для прикрепления к объективу. Для этого им необходимо было разработать платформу для переноса и прикрепления объектива к мягкой поверхности.Металенты можно настроить, контролируя положение столбов по отношению к своим соседям и полное смещение структур. Исследователи также продемонстрировали, что объектив может одновременно фокусироваться, контролировать аберрации, вызванные астигматизмами, а также выполнять смену изображения. Вместе линза и мышца имеют толщину всего 30 микрон.Исследователи стремятся еще больше улучшить функциональность объектива и уменьшить напряжение, необходимое для его контроля.