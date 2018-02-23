Ученые исследуют молекулярный "троянский конь" для доставки препаратов в раковые клетки

До сих пор паклитаксел использовался только для быстрого деления раковых клеток. Команда добилась успеха в том, чтобы получить препарат для контрейлерных препаратов на 123B9, агент, который они разработали для нацеливания на онкоген, называемый EphA2. EphA2 распространяет рак, позволяя злокачественным клеткам мигрировать из первичной опухоли в кровоток и в конечном итоге поражать другие ткани.«После того, как этот новый опухолеобразующий агент связывается с рецептором EphA2, онкоген функционирует как специфический для рака молекулярный «троянский конь» для паклитаксела, переносящий лекарство внутри клетки, убивая клетку и мешая метастазированию», - сказал Маурицио Пеллеччиа, профессор биомедицинских наук в Школе медицины UCR.Опухолевые метастазы являются основной причиной заболеваемости и смертности пациентов, и в настоящее время нет доступных методов лечения, которые конкретно нацеливаются на образование метастаз. Раковые клетки зависят от ряда онкогенов, таких как EphA2, от образования метастаз, медицинского термина для распространения рака с первичного сайта в другие регионы в организме, которые выполняются, когда раковые клетки отрываются от первичного участка, проходят через кровь или лимфу системы и формировать новые опухоли в других частях тела.Pellecchia и его коллеги обнаружили, что когда 123B9 связывается с внеклеточным участком рецептора EphA2, экспрессируемым в раковых клетках, он вызывает интернализацию и деградации онкогена внутри клетки, что предотвращает проникновение раковых клеток в кровоток и метастазирование.Исследование чрезвычайно обнадеживает. Ученые уверены, что при надлежащей поддержке и усилиях они могли бы перевести результаты в экспериментальную терапию для целого ряда твердых опухолей, которые приводятся в результате сверхэкспрессии EphA2, включая грудь, рак легкого, предстательной железы, поджелудочной железы и яичников.