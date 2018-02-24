История продажи смартфонов впервые отметилась снижением показателей

В общем, за период четвертого квартала минувшего года, отмечена реализация свыше 400 миллионов смартфонов, данный показатель меньше на 5 процентов от данных за весь 2016 год. Подобная ситуация по негативной тенденции, отмечалась только в 2004 году, и то только потому, что такой тип портативных гаджетов еще не имел подобную повсеместную популярность.Известному бренду Samsung, удалось стать в четвертом квартале минувшего года крупнейшим поставщиком смартфонов. Компания успешно реализовала примерно 74 миллионов гаджетов своей разработки. Эти показатели меньше, примерно на 3 процента, чем показатели 2016 года, причем за аналогичный период. Аналитиками отмечено, что вероятные причины, повлиявшие на снижение продаж от корейского бренда, определены сокращением модельного ряда на определенном, среднем уровне ценового сегмента.Вторая позиция периода октябрь - декабрь 2017 года, досталась компании Apple. Сокращение ее продаж определили с 77 до 73 миллионов смартфонов. Данные цифры указывают на рекордные показатели за период последних пяти лет, в соответствии с коэффициентом падения.