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История продажи смартфонов впервые отметилась снижением показателей

Специалистами компании Gartner сообщается, что в конце минувшего года, в четвертом квартале, зафиксировано первое в истории снижение показателя по продажам смартфонов. Одной из главных причин данной тенденции, эксперты назвали факт переполненности рынка, представленного портативными гаджетами.

В общем, за период четвертого квартала минувшего года, отмечена реализация свыше 400 миллионов смартфонов, данный показатель меньше на 5 процентов от данных за весь 2016 год. Подобная ситуация по негативной тенденции, отмечалась только в 2004 году, и то только потому, что такой тип портативных гаджетов еще не имел подобную повсеместную популярность.
История продажи смартфонов впервые отметилась снижением показателей


Известному бренду Samsung, удалось стать в четвертом квартале минувшего года крупнейшим поставщиком смартфонов. Компания успешно реализовала примерно 74 миллионов гаджетов своей разработки. Эти показатели меньше, примерно на 3 процента, чем показатели 2016 года, причем за аналогичный период. Аналитиками отмечено, что вероятные причины, повлиявшие на снижение продаж от корейского бренда, определены сокращением модельного ряда на определенном, среднем уровне ценового сегмента.

Вторая позиция периода октябрь - декабрь 2017 года, досталась компании Apple. Сокращение ее продаж определили с 77 до 73 миллионов смартфонов. Данные цифры указывают на рекордные показатели за период последних пяти лет, в соответствии с коэффициентом падения.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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