В Иерусалиме археологи обнаружили фрагмент печати библейского пророка Исайи

В своей статье исследователь дает исторический обзор как короля Езекии, так и пророка Исаии, а затем обзор мест, в которых, как полагали, оба человека жили и работали, особенно храмы в Иерусалиме, находящиеся под раскопками в течение многих лет. Исследователи обнаружили, что булла, как полагают, была создана с использованием одной из тюленей короля Езекии в одном из этих храмов. С тех пор еще одна булла была предметом пристального внимания, и теперь Мазар предлагает возможность того, что она является частью печати, принадлежащей пророку Исаии.Исаия был еврейским пророком, жившим около 2700 лет назад, и который связан с королем Езекией. Именно Исаия, согласно Библии, побуждал короля сражаться с ассирийцами, которые напали на Иерусалим в 701 году до нашей эры, а не позволяли им сдаться - он обещал, что Бог не позволит захватить Иерусалим. Вторая изученная булла была найдена недалеко от первой (всего в 3 метрах), которая, как полагают, была создана печатью короля. Но более важным является слово, найденное на отпечатке «Йеша'яху», которое переводится с иврита как «Исайя».К сожалению, еще одна важная часть печати была потеряна. Он начинается с «nvy». Никто не знает, что это значит, но Мазар отмечает, что если за письмами следует «алеф», все это будет составлять еврейское слово для пророка. Таким образом, печать была бы использована для того, чтобы буллы были формой получения от пророка Исайи. Мазар не знает, будут ли найдены остальные части буллы, но отмечает, что сама по себе печать может быть частью имени, не связанное с пророком. С другой стороны, она также отмечает, что в Библии есть места, где nvy используется как очевидная аббревиатура для пророка.