Ученые: "Громкость" мыслей человека зависит от восприятия звука внешних раздражителей

Исследование под названием «Воображаемая речь влияет на восприятие громкости звука», опубликованное в журнале Nature Human Behavior, предлагает новое понимание природы активности мозга. Исследовательский проект был проведен Тянь Син и Бай Фаном из Нью-Йоркского университета с Дэвидом Поэппелем и Дин Най из Университета Чжэцзян.«Наши мысли неслышны для других, но не для нас самих в наших собственных головах, поэтому громкость наших мыслей влияет на громкость того, что мы слышим», - говорит Поэппел, профессор психологии и нейронной науки.Используя парадигму повторения восприятия изображений, команда обнаружила, что слуховые снимки уменьшают чувствительность восприятия реальной громкости с поддержкой, как поведенческих оценок громкости, так и результатов электрофизиологических (ЭЭГ и МЭГ) человека.«То есть, после воображения, говорящего в вашем уме, звуки, которые вы слышите, станут более мягкими - чем громче громкость во время изображений, тем более мягкое восприятие. Это потому что образы и восприятие активируют те же слуховые области мозга. Предыдущие изображения уже активируют слуховые области один раз, и когда одни и те же области мозга необходимы для восприятия, они «устают» и меньше реагируют », - объясняет Тиан, доцент кафедры нервных и когнитивных наук в университете Шанхая.Согласно Тьяну, исследование показывает, что восприятие является результатом взаимодействия процессов сверху вниз (например, нашего познания) и восходящего (например, сенсорной обработки внешнего стимула). Это связано с тем, что люди не только получают и анализируют предстоящие внешние сигналы пассивно, но также активно толкуют и манипулируют ими для сформирования восприятия.«Объединяя мониторинг восприятия, речевого производства и контроль, это исследование может подразумевать механизмы психических расстройств. Наиболее актуальной является слуховая галлюцинация, главным образом, при шизофрении », - сообщил Тиан.