Поклонники разочарованы внешностью Юлии Высоцкой

На черно-белой публикации, появившейся на странице Юлии, она совсем на себя прежнюю не похожа. Высоцкая, по мнению фанатов, стала копией своего восьмидесятилетнего супруга Андрея Кончаловского, что совсем нельзя принять как за комплимент. Многие фолловеры написали Юлии касательно её сходства с мужем, однако теледива проигнорировала критикующие замечания поклонников. В защиту артистки выступили пользователи соцсети, которые разглядели в её образе черты американской актрисы Грейс Келли.На днях Юлия раскрыла секрет идеальной фигуры. Ведущая поведала, что она на специальных диетах не сидит, однако звезда очень дисциплинированный человек. По её словам, она ест абсолютно все, но в меру, при этом понимая, что и с чем можно сочетать.