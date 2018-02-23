АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Поклонники разочарованы внешностью Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая является обладательницей неповторимого стиля и постоянно выглядит безупречно. Недавно ведущая обнародовала в соцсетях снимок, разочаровавший её фанатов.

Поклонники разочарованы внешностью Юлии Высоцкой

На черно-белой публикации, появившейся на странице Юлии, она совсем на себя прежнюю не похожа. Высоцкая, по мнению фанатов, стала копией своего восьмидесятилетнего супруга Андрея Кончаловского, что совсем нельзя принять как за комплимент. Многие фолловеры написали Юлии касательно её сходства с мужем, однако теледива проигнорировала критикующие замечания поклонников. В защиту артистки выступили пользователи соцсети, которые разглядели в её образе черты американской актрисы Грейс Келли.

На днях Юлия раскрыла секрет идеальной фигуры. Ведущая поведала, что она на специальных диетах не сидит, однако звезда очень дисциплинированный человек. По её словам, она ест абсолютно все, но в меру, при этом понимая, что и с чем можно сочетать.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США допускают возможность удара против
Ученые назвали нетипичные признаки сердечного
«Деловые линии» поддержали Минтранс РФ в решении
VSP Vision Care в марте начнет продажу очков
СБУ требует запретить деятельность
23 февраля Соединённые Штаты введут новые санкции
Прошла сертификацию новая версия фитнес-браслета
В новую версию Microsoft Word возможно внедрять
Мобильное приложение Пенсионного фонда позволяет
Google назвала дату презентации Android 9.0 P для
Заявление Стива Джобса с ошибками продадут за 50
Создан вирус, который невидим для антивирусов и
Ученые не знают, почему Вселенная продолжает
Huawei и Vodafone совершили первый в мире звонок
Любители Tinder и быстрых знакомств оказались в
Viber добавил три долгожданные функции
Ученые создали искусственный глаз
Пентагон не увидел угрозы от истребителей Су-57 в
Qualcomm анонсировала уникальный чип для сетей
Компания Renault раскрыла свои новинки для
Ученые исследуют молекулярный "троянский конь"
У принца Эрнста Августа Ганноверского и Екатерины
Полина Фаворская в честь 23 февраля подарила
Семья Максима Галкина служит в армии уже 100 лет
Алена Шишкова поздравила мужчин с 23 февраля
Дана Борисова призналась в рассылке своих «голых»
Nissan планирует создать достойного конкурента
В Украине предложили заменить название Верховной
Ученые предполагают наличие больших запасов воды
Съемки девятой части «Звездные войны» намечены на
Просмотреть все новости