Сергей Зверев рассказал о тайном замужестве Софии Ротару

Стилист на встрече со своими поклонницами случайно или нет открыл тайну Софии Ротару. Тогда заговорили о потенциальной невесте, что могла бы стать женой Зверева. Среди прочих поклонницы отметили имя Софии Ротару. На что стилист ответил: «А разве она свободна? Она втихаря замужем». По словам некоторых тогда присутствующих, Сергей потом сразу перевел разговор на другую тему и и чувствовал себя не очень уютно.После того, как умер супруг известной певицы Анатолий Евдокименко, о ее личной жизни не было никакой информации.Надо сказать, что до сих пор Ротару остается в числе самых блестящих звезд эстрады. До сих пор певица потрясающе выглядит. Несмотря на то, что артистка живет в Киеве и является гражданкой Украины, в день ее 70-летия Владимир Путин отправил ей поздравительную телеграмму.