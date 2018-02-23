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Сергей Зверев рассказал о тайном замужестве Софии Ротару

По словам Сергея Зверева, София Ротару сыграла тайком свадьбу и теперь несвободна.
Сергей Зверев рассказал о тайном замужестве Софии Ротару


Стилист на встрече со своими поклонницами случайно или нет открыл тайну Софии Ротару. Тогда заговорили о потенциальной невесте, что могла бы стать женой Зверева. Среди прочих поклонницы отметили имя Софии Ротару. На что стилист ответил: «А разве она свободна? Она втихаря замужем». По словам некоторых тогда присутствующих, Сергей потом сразу перевел разговор на другую тему и и чувствовал себя не очень уютно.

После того, как умер супруг известной певицы Анатолий Евдокименко, о ее личной жизни не было никакой информации.

Надо сказать, что до сих пор Ротару остается в числе самых блестящих звезд эстрады. До сих пор певица потрясающе выглядит. Несмотря на то, что артистка живет в Киеве и является гражданкой Украины, в день ее 70-летия Владимир Путин отправил ей поздравительную телеграмму.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:45
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