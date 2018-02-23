Полина Фаворская в честь 23 февраля подарила мужчинам "голое фото"

Фаворская в рамках Instagram обнародовала «голое фото». Артистка акцентировала внимание на то, что девушки без мужчин являются беззащитными и нуждающимися в мужской отваге, смелости и мужестве. Полина уточнила, что её молодой человек является истинным защитником, который постоянно поддерживает артистку в трудную минуту.На публикации исполнительница песен запечатлена сидя у зеркала с оголённой спиной, показывая изящность стиля ню. Фолловеры посчитали это «подарком» в День защитника родины, сделанным для мужской аудитории. Женщины и девушки начали критиковать певицу за излишнюю пошлость. Фотография в течение часа сумела собрать около 20 тысяч отметок «Мне нравится» и более 80 комментариев от подписчиков звезды.