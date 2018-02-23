Ученые разработали антистрессовый "умный" скафандр для астронавтов

Smart Sensory Skin, как его называют, сможет использовать датчики для наблюдения за окружающей средой космонавта и регулировать температуру, уровни освещенности, светлый цвет и уровни кислорода. Он должен помочь астронавтам чувствовать себя комфортно, обнаруживая и преодолевая многие небольшие неприятности, с которыми они сталкиваются во время работы.По словам Армана Сарголзаея, профессора электротехники во Флоридском политехническом институте: «Для астронавтов жизненно важно быть умственно здоровыми во время миссий, и сейчас нет активного, реального времени, чтобы помочь им, когда они почувствуют стресс или беспокойство. Эта технология обеспечит им немедленную помощь их душевному состоянию».Эти костюмы, несомненно, окажутся популярными среди астронавтов Международной космической станции. Астронавты постоянно находятся под значительным стрессом из-за ряда факторов. Невесомость может вызвать головные боли, напряжение глаз, мышечную атрофию и перестройку позвоночника. Поэтому имеет смысл попробовать облегчить этот дискомфорт, позволив астронавтам более приятный опыт в условиях трудных условий жизни, говорят разработчики.Если проект окажется успешным, то, несомненно, будет и другое полезное его использование и на Земле, например, для медицинского использования в больницах с пациентами, которые подвержены различным внешним факторам. Кроме того, Илон Маск, несомненно, будет рад предоставить этот уровень комфорта своим космическим туристам в ближайшие годы.Скафандр Smart Sensory Skin может стать ключевой частью обеспечения космических путешествий более управляемыми для будущих космонавтов, и, учитывая, что на Международной космической станции существует нехватка психиатров, это, вероятно, лучший возможный шаг к более счастливым и здоровым астронавтам.