"Гофманиада" заинтересовала немецких и французских прокатчиков
Мультфильм "Гофманиада", созданный киностудией "Союзмультфильм", заинтересовал немецких и французских прокатчиков. Об этом сообщила Мария Смирнова, являющаяся коммерческим директором киностудии. Она поведала касательно итога переговоров, прошедших в масштабах кинорынка на Берлинском кинофестивале.
По словам Смирновой, в данное время ведутся переговоры с немецкими и французскими дистрибьюторскими компаниями. С 2005 года создавался "Союзмультфильмом" анимационный фильм "Гофманиада" по сказкам Эрнста Теодора Амадея Гофман.
Лента представляет собой составление из трех сказок немецкого писателя: "Песочный человек", "Золотой горшок" и "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер". Образы создавал художник Михаил Шемякин. Режиссером данного фильма является Станислав Соколов. На Берлинале 18 февраля состоялся предпремьерный показ картины. В России мультфильм выйдет на широкие экраны во второй половине нынешнего года.
По словам Смирновой, в данное время ведутся переговоры с немецкими и французскими дистрибьюторскими компаниями. С 2005 года создавался "Союзмультфильмом" анимационный фильм "Гофманиада" по сказкам Эрнста Теодора Амадея Гофман.
Лента представляет собой составление из трех сказок немецкого писателя: "Песочный человек", "Золотой горшок" и "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер". Образы создавал художник Михаил Шемякин. Режиссером данного фильма является Станислав Соколов. На Берлинале 18 февраля состоялся предпремьерный показ картины. В России мультфильм выйдет на широкие экраны во второй половине нынешнего года.