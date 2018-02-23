"Гофманиада" заинтересовала немецких и французских прокатчиков

По словам Смирновой, в данное время ведутся переговоры с немецкими и французскими дистрибьюторскими компаниями. С 2005 года создавался "Союзмультфильмом" анимационный фильм "Гофманиада" по сказкам Эрнста Теодора Амадея Гофман.Лента представляет собой составление из трех сказок немецкого писателя: "Песочный человек", "Золотой горшок" и "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер". Образы создавал художник Михаил Шемякин. Режиссером данного фильма является Станислав Соколов. На Берлинале 18 февраля состоялся предпремьерный показ картины. В России мультфильм выйдет на широкие экраны во второй половине нынешнего года.