Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов для проекта станции на орбите Луны

Эта структура будет похожа на Международную космическую станцию, за исключением того, что она будет вращаться вокруг Луны вместо Земли.«Лунная орбитальная платформа-шлюз даст нам стратегическое присутствие в космическом пространстве. Это будет стимулировать нашу деятельность с коммерческими и международными партнерами и поможет нам исследовать Луну и ее ресурсы. В конечном итоге мы переведем этот опыт на миссии человека на Марс», - объяснил Уильям Герстенмайер, помощник администратора Управления разведки и эксплуатации миссии NASA.В среднем на проект будет потрачено в среднем 545 миллионов долларов с целью обеспечения готовности шлюза к арендаторам к 2023 году. Детали миссий и технических характеристик платформы пока не уточняются, но, согласно информации NASA, члены экипажа Gateway будут жить и работать там от 30 до 60 дней.Проект Gateway зависит от одобрения Конгрессом бюджета, так как это значит, что расходы на исследования NASA увеличатся на 370 млн. долларов по сравнению с прошлогодним бюджетом.«Бюджет администрации для NASA является невозвратным. Если мы когда-либо собираемся добраться до Марса с людьми на борту и вернуть их безопасно, нам нужно увеличить финансирование агентства», - сказал сенатор Билл Нельсон в «Miami Herald». Нельсон также рассказал о предлагаемых сокращениях. «Это предложение также положит конец Международной космической станции в 2025 году и сделает глубокие сокращения для популярных образовательных и научных программ ... Отключение огней и уход от нашего единственного форпоста в космосе в то время, когда мы продвигаем границы разведки не имеет смысла».