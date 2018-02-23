София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на отдыхе на Мальдивах

Почти месяц сестры блаженствуют на Мальдивах. Живут обе женщины в шикарном отеле - Shangri-La's Villingili Resort & Spa. Он – один из самых дорогих на экзотических островах и просто создан для роскошного отдыха: несколько бассейнов, поле для гольфа, SPA-салон, изысканная кухня. Кроме этого отель дает возможность попробовать дайвинг, йогу и другие развлечения. За возможность отдохнуть со всем комфортом с постояльцев берут немаленькую сумму – 70 000 рублей стоит здесь одна ночь.Однако эти траты не сильно напрягают известную артистку. Ведь, согласно недавнему рейтингу, Ротару – одна из наиболее высокооплачиваемых артисток. 45 минут ее концерта стоят 100 тысяч долларов.