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София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на отдыхе на Мальдивах

София Ротару с родной сестрой Аурикой сейчас отдыхают на Мальдивских островах. За месяц отдыха певица потратила около 2 миллионов рублей.
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на отдыхе на Мальдивах


Почти месяц сестры блаженствуют на Мальдивах. Живут обе женщины в шикарном отеле - Shangri-La's Villingili Resort & Spa. Он – один из самых дорогих на экзотических островах и просто создан для роскошного отдыха: несколько бассейнов, поле для гольфа, SPA-салон, изысканная кухня. Кроме этого отель дает возможность попробовать дайвинг, йогу и другие развлечения. За возможность отдохнуть со всем комфортом с постояльцев берут немаленькую сумму – 70 000 рублей стоит здесь одна ночь.

Однако эти траты не сильно напрягают известную артистку. Ведь, согласно недавнему рейтингу, Ротару – одна из наиболее высокооплачиваемых артисток. 45 минут ее концерта стоят 100 тысяч долларов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:47
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