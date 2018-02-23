Ученые научились снимать отпечатки пальцев от уже использованных пуль

Учеными разработана новаторская судебная технология, которая позволяет получать на выстрелянных пулях отпечатки пальцев. Уникальная система под названием West Technology Forensics в будущем будет использоваться действующими полицейскими силами по всему миру, чтобы помочь решить множество нераскрытых оружейных преступлений. Стоит отметить, что новым методом было показано определение на пулях отпечатков пальцев в 68 процентах случаев.Новый метод является очень простым в использовании. Имеющиеся доказательства помещаются в специальную вакуумную камеру, где крошечные следы цинка и металла нагреваются и испаряются, делая отпечатки пальцев для человека видимыми.