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Ученые научились снимать отпечатки пальцев от уже использованных пуль

Учёные научились идентифицировать, снимать отпечатки пальцев людей на пулях уже после выстрела. Стоит отметить, что до данного открытия существовал только один процент шанса восстановления отпечатков пальцев пуль, которые были использованы.

Ученые научились снимать отпечатки пальцев от уже использованных пуль

Учеными разработана новаторская судебная технология, которая позволяет получать на выстрелянных пулях отпечатки пальцев. Уникальная система под названием West Technology Forensics в будущем будет использоваться действующими полицейскими силами по всему миру, чтобы помочь решить множество нераскрытых оружейных преступлений. Стоит отметить, что новым методом было показано определение на пулях отпечатков пальцев в 68 процентах случаев.

Новый метод является очень простым в использовании. Имеющиеся доказательства помещаются в специальную вакуумную камеру, где крошечные следы цинка и металла нагреваются и испаряются, делая отпечатки пальцев для человека видимыми.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:40
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