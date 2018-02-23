Татьяна Навка упала на льду

Татьяна Навка сейчас находится на отдыхе в Австрии с дочерью Надей. Вместе с ними отдыхают друзья Навки со своими детьми. Взрослые катаются на лыжах, сноубордах, ходят в рестораны и на мероприятия.Как-то раз компания с детьми выбралась на каток. Фигуристка вызвалась поучить детей своей подруги кататься на коньках. Однако случайно поскользнулась и упала на «пятую точку».Инцидент сняли на видеокамеру. Однако спортсменка ни капли не расстроилась. Она даже опубликовала этот ролик в своем Instagram. и подтвердила: «Да, я тоже могу падать!».