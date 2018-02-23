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Татьяна Навка упала на льду

Оказывается, знаменитая фигуристка Татьяна Навка тоже «люди» - обучая детей друзей катанию на коньках по льду, спортсменка упала.
Татьяна Навка упала на льду


Татьяна Навка сейчас находится на отдыхе в Австрии с дочерью Надей. Вместе с ними отдыхают друзья Навки со своими детьми. Взрослые катаются на лыжах, сноубордах, ходят в рестораны и на мероприятия.

Как-то раз компания с детьми выбралась на каток. Фигуристка вызвалась поучить детей своей подруги кататься на коньках. Однако случайно поскользнулась и упала на «пятую точку».

Инцидент сняли на видеокамеру. Однако спортсменка ни капли не расстроилась. Она даже опубликовала этот ролик в своем Instagram. и подтвердила: «Да, я тоже могу падать!».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:27
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