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В Final Fantasy XV ожидается появление Гордона Фримена

Фанаты игрушки Final Fantasy XV перевоплотиться смогут в Гордона Фримена. Однако такая возможность будет предоставлена именно ПК-боярам.

В Final Fantasy XV ожидается появление Гордона Фримена

В Final Fantasy XV в августе появился костюм ассасина Эцио. ПК-бояре уже скоро смогут перевоплотиться в данной игрушке в самого Гордона Фримена. Может быть, ничего более близкого уже к Half-Life 3 никогда не получиться. Для получения снаряжения, а также фирменной монтировки Гордона Фримена непосредственно в Final Fantasy XV, следует приобрести до первого мая FFXV: Windows Edition. При этом каждый элемент Half Life Pack экипировать можно будет отдельно: монтировку, костюм HEV, очки.

Стоит напомнить, что релиз в Steam, а также Microsoft Store игры Final Fantasy XV: Windows Edition состоится шестого марта текущего года. Всем, кто не уверен, имеется ли в FFXV что-либо интересное помимо костюма Гордона Фримена, следует дождаться 26 февраля. В Steam в этот день появится демо-версия этой игрушки.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:00
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