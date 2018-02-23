В Final Fantasy XV ожидается появление Гордона Фримена

В Final Fantasy XV в августе появился костюм ассасина Эцио. ПК-бояре уже скоро смогут перевоплотиться в данной игрушке в самого Гордона Фримена. Может быть, ничего более близкого уже к Half-Life 3 никогда не получиться. Для получения снаряжения, а также фирменной монтировки Гордона Фримена непосредственно в Final Fantasy XV, следует приобрести до первого мая FFXV: Windows Edition. При этом каждый элемент Half Life Pack экипировать можно будет отдельно: монтировку, костюм HEV, очки.Стоит напомнить, что релиз в Steam, а также Microsoft Store игры Final Fantasy XV: Windows Edition состоится шестого марта текущего года. Всем, кто не уверен, имеется ли в FFXV что-либо интересное помимо костюма Гордона Фримена, следует дождаться 26 февраля. В Steam в этот день появится демо-версия этой игрушки.