Первые наскальные рисунки создали неандертальцы более 100 тысяч лет назад

В ходе тщательных исследований в области пещер на территории Испании, специалисты пришли к заключению, что древними художниками были все же неандертальцы, а не предки Homo Sapiense.В одной из обследованных пещер исследователи обнаружили, в частности, красители различных цветов, а также просверленные и покрашенные ракушки.Возраст находок, по данным специалистов, составляет более 100 тысяч лет.