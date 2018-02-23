Первые наскальные рисунки создали неандертальцы более 100 тысяч лет назад
Первые примитивные наскальные рисунки создали неандертальцы более 100 тысяч лет назад. Раньше принято было полагать, что первыми художниками являлись предки современного человека. Об этом говорится в научных журналах Science Advances и Science.
В ходе тщательных исследований в области пещер на территории Испании, специалисты пришли к заключению, что древними художниками были все же неандертальцы, а не предки Homo Sapiense.
В одной из обследованных пещер исследователи обнаружили, в частности, красители различных цветов, а также просверленные и покрашенные ракушки.
Возраст находок, по данным специалистов, составляет более 100 тысяч лет.
В ходе тщательных исследований в области пещер на территории Испании, специалисты пришли к заключению, что древними художниками были все же неандертальцы, а не предки Homo Sapiense.
В одной из обследованных пещер исследователи обнаружили, в частности, красители различных цветов, а также просверленные и покрашенные ракушки.
Возраст находок, по данным специалистов, составляет более 100 тысяч лет.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:40