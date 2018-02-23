В российском офисе BMW назначили нового руководителя
Штефан Тойхерт станет новым генеральным директором отечественного офиса автомобилестроительной немецкой компании BMW. Он должен занять свою должность уже первого марта текущего года.
Штефан Тойхерт на данном посту сменит Максимилиана Келльнера, являющегося прежним руководителем офиса. В свою очередь он был назначен заместителем главы BMW Motorrad. Пресс-центром BMW распространена информация, что Штефан Тойхерт приступил к работе в BMW ещё с 1993 года. Он занимал определенные вакансии непосредственно в центральных подразделениях автокомпании, пока не занял должность главы отдела реализаций российского офиса BMW.
Поздней Тойхерт стал руководителем регионального представительства автобренда в Восточной Германии. Там он занимался продажами, а также послепродажным сервисом транспортных средств MINI и BMW. С сентября позапрошлого года Штефан Тойхерт занимал должность главы таиландского подразделения BMW.
Штефан Тойхерт на данном посту сменит Максимилиана Келльнера, являющегося прежним руководителем офиса. В свою очередь он был назначен заместителем главы BMW Motorrad. Пресс-центром BMW распространена информация, что Штефан Тойхерт приступил к работе в BMW ещё с 1993 года. Он занимал определенные вакансии непосредственно в центральных подразделениях автокомпании, пока не занял должность главы отдела реализаций российского офиса BMW.
Поздней Тойхерт стал руководителем регионального представительства автобренда в Восточной Германии. Там он занимался продажами, а также послепродажным сервисом транспортных средств MINI и BMW. С сентября позапрошлого года Штефан Тойхерт занимал должность главы таиландского подразделения BMW.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00