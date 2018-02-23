В российском офисе BMW назначили нового руководителя

Штефан Тойхерт на данном посту сменит Максимилиана Келльнера, являющегося прежним руководителем офиса. В свою очередь он был назначен заместителем главы BMW Motorrad. Пресс-центром BMW распространена информация, что Штефан Тойхерт приступил к работе в BMW ещё с 1993 года. Он занимал определенные вакансии непосредственно в центральных подразделениях автокомпании, пока не занял должность главы отдела реализаций российского офиса BMW.Поздней Тойхерт стал руководителем регионального представительства автобренда в Восточной Германии. Там он занимался продажами, а также послепродажным сервисом транспортных средств MINI и BMW. С сентября позапрошлого года Штефан Тойхерт занимал должность главы таиландского подразделения BMW.