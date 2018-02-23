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Зрители уверены, что участники «Дом-2» мечтают стать ведущими

Поклонники телестройки «Дом-2» все больше убеждаются, что каждый из участников реалити-шоу хочет дослужиться до «генерала», то есть ведущего.

Сегодняшняя мега-звезда Ольга Бузова является ярким тому примером. Правда зритель оговаривает, что для достижения вершин нужно находиться на проекте.

Зрители уверены, что участники «Дом-2» мечтают стать ведущими

Злые языки поговаривают, что Бузова ради успешной карьеры «частенько отлучалась разминать свой свисток». Зато теперь она, по мнению зрителя, «царственно выдает указы».

Пользователи отмечают, что пробиться локтями на проект недостаточно, нужно еще там удержаться. Вот Глебу Жемчугову повезло меньше, сначала он купался в славе и строил карьеру, но достаточно было «одного пьяного косяка» и его вышвырнули пинком под зад и теперь ни организаторы, ни зрители о нем не хоть и слышать.

Поэтому поклонникам «Дома-2» интересно, как же «мечты сбываются», если фундамент непрочный и выстроить на нем ничего невозможно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:58
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