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Уфологи рассмотрели инопланетные постройки у горизонта Луны

Уфологи, опираясь на фотографии, посланные китайской лунной станцией "Чанъе-3", рассмотрели у самого горизонта Луны инопланетные постройки.

Уфологи рассмотрели инопланетные постройки у горизонта Луны


Виртуальный уфолог, действующий под ником Streetcat1, выложил на видеохостинге YouTube странные фотографии, снятые луноходом "Чанъе-3" 23 декабря 2013 года. Эксперт заметил у самой линии горизонта необычный объект, который отбрасывал тень и обладал совершенно правильными геометрическими пропорциями.

Уфолог несколько раз перепроверил свое открытие, убедившись, что объект присутствует на всех снимках и не является браком фотографии или случайным отблеском. Не исключено, считает Streetcat1, что строение имеет рукотворное происхождение. Вопрос относительно принадлежности постройки остается открытым.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:17
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