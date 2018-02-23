Уфологи рассмотрели инопланетные постройки у горизонта Луны

Виртуальный уфолог, действующий под ником Streetcat1, выложил на видеохостинге YouTube странные фотографии, снятые луноходом "Чанъе-3" 23 декабря 2013 года. Эксперт заметил у самой линии горизонта необычный объект, который отбрасывал тень и обладал совершенно правильными геометрическими пропорциями.Уфолог несколько раз перепроверил свое открытие, убедившись, что объект присутствует на всех снимках и не является браком фотографии или случайным отблеском. Не исключено, считает Streetcat1, что строение имеет рукотворное происхождение. Вопрос относительно принадлежности постройки остается открытым.