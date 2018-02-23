Уфологи рассмотрели инопланетные постройки у горизонта Луны
Уфологи, опираясь на фотографии, посланные китайской лунной станцией "Чанъе-3", рассмотрели у самого горизонта Луны инопланетные постройки.
Виртуальный уфолог, действующий под ником Streetcat1, выложил на видеохостинге YouTube странные фотографии, снятые луноходом "Чанъе-3" 23 декабря 2013 года. Эксперт заметил у самой линии горизонта необычный объект, который отбрасывал тень и обладал совершенно правильными геометрическими пропорциями.
Уфолог несколько раз перепроверил свое открытие, убедившись, что объект присутствует на всех снимках и не является браком фотографии или случайным отблеском. Не исключено, считает Streetcat1, что строение имеет рукотворное происхождение. Вопрос относительно принадлежности постройки остается открытым.
Виртуальный уфолог, действующий под ником Streetcat1, выложил на видеохостинге YouTube странные фотографии, снятые луноходом "Чанъе-3" 23 декабря 2013 года. Эксперт заметил у самой линии горизонта необычный объект, который отбрасывал тень и обладал совершенно правильными геометрическими пропорциями.
Уфолог несколько раз перепроверил свое открытие, убедившись, что объект присутствует на всех снимках и не является браком фотографии или случайным отблеском. Не исключено, считает Streetcat1, что строение имеет рукотворное происхождение. Вопрос относительно принадлежности постройки остается открытым.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:17