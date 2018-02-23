Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов

Ученые из Университета в Миннесоте доказали, что время проведенное перед телеэкраном может плохо отразиться на состоянии сосудов. А перед этим проводили исследования ученые из Японии и выяснили, что просмотр телевизора приводит к плохому кровообращению в нижней части тела, и впоследствии к образованию венозного тромбоэмболизма. Это очень опасное явление, так как тромбы могут попасть в легочную артерию и закупорить ее.Чтобы прийти к общему мнению ученые опросили более 15 тыс. американцев. Оказалось, что 691 человек из всех участвующих в исследовании страдают от венозной тромбоэмболии. Благодаря данному исследованию стало ясно, что у людей, которые регулярно смотрят телевизор вероятность образования венозной тромбоэмболии выше на 70%, чем у тех, кто предпочитает телевизор не смотреть вовсе.