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Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов

Специалисты уже давно определили, что просмотр телевизора негативно влияет на здоровье человека. В первую очередь наблюдается ухудшение зрения из-за излучения, а также набор лишнего веса и искривление позвоночника, из-за неподвижности во время просмотра любимых передач. Также ученые наблюдают психологические проблемы у людей, любящие смотреть телевизор. Оказалось, что это еще не весь список проблем, который может принести просмотр телепередач.

Ученые из Университета в Миннесоте доказали, что время проведенное перед телеэкраном может плохо отразиться на состоянии сосудов. А перед этим проводили исследования ученые из Японии и выяснили, что просмотр телевизора приводит к плохому кровообращению в нижней части тела, и впоследствии к образованию венозного тромбоэмболизма. Это очень опасное явление, так как тромбы могут попасть в легочную артерию и закупорить ее.
Ученые: Просмотр телевизора опасен для сосудов

Чтобы прийти к общему мнению ученые опросили более 15 тыс. американцев. Оказалось, что 691 человек из всех участвующих в исследовании страдают от венозной тромбоэмболии. Благодаря данному исследованию стало ясно, что у людей, которые регулярно смотрят телевизор вероятность образования венозной тромбоэмболии выше на 70%, чем у тех, кто предпочитает телевизор не смотреть вовсе.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 05:00
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