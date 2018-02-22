Учёные: Студенты из общежитий не умеют сочувствовать

Ученые объяснили это тем, что социальные и образовательные факторы сильно влияют на здоровье человека, причем как на физическое, так и на психологическое. Для достоверности исследование проводилось два раза в год. В результате стало понятно, что студенты не могут определить состояние другого человека, с которым живут на протяжении долгого времени.Информацию о своем уровне стресса студенты предоставляли достоверную, но интересно то, что у двух людей, живущих в одной комнате, было одинаковое состояние, так как они не произвольно попадали под влиянием друг друга. Но даже когда исследователи говорили о том, что у соседа проблемы, то студенты не знали как реагировать и что делать. Ученые уверены, что такое исследование поможет сделать студентов более понимающими и отзывчивыми.