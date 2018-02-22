В небе Бразилии заметили таинственный объект

Данный инцидент зафиксировали в Сальвадоре 20 февраля. Объект, по словам очевидцев, был очень ярким, за счёт чего освещал всё небо. При движении за НЛО оставался след из дыма. Люди считают, что объект являлся потерпевшим крушение инопланетным космическим кораблем. Его пилот, приблизившись к Земле, решил самоуничтожиться. Ряд местных жителей считают, что НЛО создали из материала, который в итоге после самоуничтожения растворился в атмосфере.Местными средствами массовой информации передаётся, что странный объект на самом деле мог быть куском метеорита, у которого внутри был газ. Он взорвался, когда поверхность небесного тела практически полностью сгорела вследствие трения о воздух. Пока уфологи воздерживаются от каких-либо комментариев.