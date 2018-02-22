Ученые исследуют бинарную звездную систему S0-2 поблизости черной дыры Млечного Пути

Но в исследовании, опубликованном недавно в «Астрофизическом журнале», группа астрономов во главе с ученым из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса обнаружила, что S0-2 не имеет значительного числа или, по крайней мере, достаточно массивного, чтобы мешать критическим измерениям, которые астрономам необходимо для проверки теорию Эйнштейна.Теория общей теории относительности Эйнштейна предсказывает, что свет, исходящий из сильного гравитационного поля, растягивается. Исследователи ожидают прямого измерения этого явления, начиная с весны, поскольку S0-2 делает свой самый близкий подход к сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики Млечный Путь.Это позволит группе Галактического Центра стать свидетелем того, как звезда тянется с максимальной гравитационной силой - точкой, где ожидается отклонение от теории Эйнштейна.«Это будет первое измерение такого рода. Гравитация - наименее проверенная сила природы. Теория Эйнштейна прошла все другие испытания, поэтому, если будут измеряться отклонения, это, несомненно, вызовет множество вопросов о природе гравитации! Мы ждали этого 16 лет. Мы очень хотим увидеть, как звезда будет вести себя под сильной тяжести черной дыры. Будет ли S0-2 следовать теории Эйнштейна, или звезда не будет игнорировать наши нынешние законы физики? Мы скоро узнаем!», - сказал соавтор Туан До, заместитель директора группы Галактического Центра.Исследование также проливает больше света на странное рождение S0-2 и его звездных соседей в кластере S-Star. Тот факт, что эти звезды существуют так близко к сверхмассивной черной дыре, необычен, потому что они так молоды; как они могли образоваться в такой враждебной среде, это тайна.S0-2 - очень особенная и загадочная звезда. Ученые еще не открывали столь молодые горячие звезды, подобные S0-2, так близко к сверхмассивной черной дыре. Это означает, что S0-2 должна была образовываться по-другому.