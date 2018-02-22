В Белоруссии не понимают причин запрета на ввоз молока в Россию
С 26 февраля в силу вступит решение о запрете ввоза в Россию молока из Белоруссии. О таком решении сообщил Россельхознадзор. Леонид Маринич, являющийся первым заместителем сельского хозяйства Белоруссии, что после того, как он прочитал решение Россельхознадзора РФ, то сразу же начал узнавать, в чем причина.
Никто не понимает, по какой причине был выдвинут запрет даже на те предприятия, к которым ранее никогда не было никаких претензий. «Мы не знаем причин, по которым прекратится экспорт в Российскую Федерацию, и не понимаем, что произошло.
А вот в департаменте ветеринарного надзора Минсельхозпрода Белоруссии рассказали, что было получено официальное оповещение со стороны Россельхознадзора о том, что данные ограничения была запланированы и в ближайшее время поступит объяснения по каким причинам.
Россельхознадзором было объявлено, что к запрещенным продуктам для экспорта из Белоруссии относится молоко, разнообразные сгущенные сливки и прочая молочная продукция. Запрет начнет действовать с 26 февраля текущего года.
Никто не понимает, по какой причине был выдвинут запрет даже на те предприятия, к которым ранее никогда не было никаких претензий. «Мы не знаем причин, по которым прекратится экспорт в Российскую Федерацию, и не понимаем, что произошло.
А вот в департаменте ветеринарного надзора Минсельхозпрода Белоруссии рассказали, что было получено официальное оповещение со стороны Россельхознадзора о том, что данные ограничения была запланированы и в ближайшее время поступит объяснения по каким причинам.
Россельхознадзором было объявлено, что к запрещенным продуктам для экспорта из Белоруссии относится молоко, разнообразные сгущенные сливки и прочая молочная продукция. Запрет начнет действовать с 26 февраля текущего года.
Общество
Добавил: Oleneva Вчера, 22:40