Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага

Она сформировалась 12000 лет назад и до сих пор поражает гостей необычными формами конусов. Коренное население называет творение природы “отцом - горой”, а новое название возникло после японской оккупации. Своим внешним видом вулкан напоминает торт из двух ярусов, сделанных из базальтовой и андезитовой лавы. Основание имеет 18-километровый диаметр, так что в хорошую погоду его отлично видят жители соседних островов и рыбаки в море. Кроме того, исполин находится в состоянии активности и население уже пережило два сильных извержения, после которых огромное количество пепла закрыло кусок суши на 80- километровом расстоянии от Кунашира. С того времени исчезло село, располагающееся возле Тяти, который может проснуться через 100 лет. В 1643 году его называли пиком Антония с легкой руки нидерландского путешественника Де Фриза посвятившего свое открытие губернатору, отправившему сюда экспедицию на поиски драгоценных металлов.Туристы даже не догадываются о мрачном прошлом горы, куда любят совершать восхождения, но любопытные читатели могут узнать намного больше, совершив виртуальное путешествие в конец 40-х годов. Тогда группа военных решила покорить вершину древнего гиганта и, погрузив необходимое оборудование на судно, прибыла к восточной части объекта. Согласно расчетам, поход должен был занять пару дней, вот только офицеры не послушали предупреждения местных людей о резком ухудшении погоды. Они попросили команду забрать их назад после спуска, и вышли на берег, а дальше начался сильный дождь, сопровождающийся ледяным ветром. Шторм на море не позволил кораблям выходить из бухты, так что встреча путешественников отложилась на 4 дня, после чего команда отправилась к северному подножию и не нашла там героев нашей истории. Военные сразу стали беспокоиться о судьбе товарищей, выслав сюда группу спасателей, нашедших пропавших людей в ужасном состоянии.Данное восхождение было засекречено, но по острову стали распространяться слухи о гибели нескольких офицеров, после чего оставшиеся в живых получили серьезные ранения. Тела мертвых товарищей были отправлены на родину, а остальные лица находились в госпитале Южно- Сахалинска. С тех пор изданный приказ запрещал восхождения на Тятю без особого разрешения. Затем в этих местах работали опытные геологи, приспособленные к экстремальным условиям, так что чрезвычайных ситуаций не возникало кроме небольших помех. Затем гости стали подниматься на вершину вулкана, но делали это редко, не желая рисковать своей жизнью. В 70-х годах произошло новое извержение, создавшее кратер Отважный, а через пару лет в этом месте произошла авария воздушного транспорта пограничников, возвращающегося на заставу. Комиссия сделала выводы, что причиной трагедии стали погодные условия с сильным ветром и снегопадом, не позволяющие пилотам удерживать равновесие.Вертолет рухнул на склон и начал скольжение вниз, а из 10 пассажиров, находящихся на борту, несколько лиц погибли. Только три человека смогли с ранениями передвигаться, так что они отправились за помощью к местным жителям. Вот только вулкан не хотел отпускать свои жертвы, и все добровольцы замерзли во время пути. Последний герой не дошел пару метров к дому, где находились военные, а после окончания бури спасатели быстро нашли пострадавших людей и вывезли их с территории. Обломки транспорта забирать тогда не стали, так что они до сих пор лежат на месте трагедии. В 80-х годах ситуация повторилась с Ми-8, хотя погода была солнечной и ничего не предвещало беды. Виновником оказалась сильная турбулентность, возникшая в зоне, после чего опытному экипажу вместе с людьми не удалось вырваться из смертельной ловушки. Прибывшие спасатели имели ограниченные запасы продуктов и минимальное снаряжение, потому что все остальное им должны были привезти на другом транспорте.Однако погода снова показала свои капризы, и участники экспедиции оказались отрезанными от мира на несколько дней. Только после окончания природного возмущения им удалось забрать тела погибших лиц. После таких событий вертолетам запретили приближаться к вулкану и до сего времени они предпочитают облетать природное чудо стороной. С тех пор катастрофы прекратились, а из иллюминатора можно увидеть кратер, ставший причиной гибели техники. На нем виднеются их останки, напоминающие о событиях прошлого века, но ученые выяснили, что из жерла часто вырываются пары ядовитых газов, тоже способных стать виновниками происшествий. В “Цусиме” писателя Алексея Новикова – Прибоя есть описание величественной горы, имеющей форму срезанных сопок, и напоминающей внешним видом природный монумент. Такое упоминание о памятнике оказалось пророческим, потому что она действительно стала исполнять такие функции.