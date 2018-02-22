Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к исследованию атмосферы Марса

Так отмечается, что аппарат уже занял необходимую позицию на нужной высоте над поверхностью планеты. Специалисты Европейского космического агентства сообщили, что маневры спутник сделал позавчера примерно в 20:20 по времени Москвы.Стоит отметить, что скорость орбитального аппарата снижалась в течение 12 месяцев, и за это время данный параметр упал на 3,6 тысячи км/час.