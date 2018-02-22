Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к исследованию атмосферы Марса
Как сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ESA), орбитальный космический аппарат миссии ExoMars снизил свою скорость и уже готов начать работы по изучению атмосферы Марса. В рамках исследования устройство будет искать на Красной планете метан.
Так отмечается, что аппарат уже занял необходимую позицию на нужной высоте над поверхностью планеты. Специалисты Европейского космического агентства сообщили, что маневры спутник сделал позавчера примерно в 20:20 по времени Москвы.
Стоит отметить, что скорость орбитального аппарата снижалась в течение 12 месяцев, и за это время данный параметр упал на 3,6 тысячи км/час.
Так отмечается, что аппарат уже занял необходимую позицию на нужной высоте над поверхностью планеты. Специалисты Европейского космического агентства сообщили, что маневры спутник сделал позавчера примерно в 20:20 по времени Москвы.
Стоит отметить, что скорость орбитального аппарата снижалась в течение 12 месяцев, и за это время данный параметр упал на 3,6 тысячи км/час.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:00