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Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к исследованию атмосферы Марса

Как сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ESA), орбитальный космический аппарат миссии ExoMars снизил свою скорость и уже готов начать работы по изучению атмосферы Марса. В рамках исследования устройство будет искать на Красной планете метан.

Орбитальный модуль проекта ExoMars готов к исследованию атмосферы Марса


Так отмечается, что аппарат уже занял необходимую позицию на нужной высоте над поверхностью планеты. Специалисты Европейского космического агентства сообщили, что маневры спутник сделал позавчера примерно в 20:20 по времени Москвы.

Стоит отметить, что скорость орбитального аппарата снижалась в течение 12 месяцев, и за это время данный параметр упал на 3,6 тысячи км/час.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:00
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