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Ученые: Азиатские слоны имеют человеческие черты характера

Исследователи из Университета Турку, Финляндия, изучили популяцию лесного слона в Мьянме и обнаружили, что азиатская личность слона проявляется в трех факторах. Факторы личности, выявленные исследователями, - это внимательность, коммуникабельность и агрессивность.

Ученые: Азиатские слоны имеют человеческие черты характера


Как известно, люди имеют разные личности, структуру которой можно разделить на пять факторов. Поведение других видов также различается: некоторые из них более смелые, более социальные или более агрессивные, чем другие.

«Эти разновидности последовательных различий в поведении называются личностью. Исследования личности в отношении видов, отличных от людей, до настоящего времени были сосредоточены на популяциях домашних животных и зоопарках. Исследования личности на других долгоживущих видах, живущих в их естественных местах обитания редки », - говорит ведущий автор Мартин Сельтенман из биологического факультета Университета Турку.

Ученые: Азиатские слоны имеют человеческие черты характера


Во время исследования ученые также обнаружили, что самцы и самки слонов не отличаются друг от друга этими тремя личностными факторами. «Внимательность связана с тем, как слон действует и воспринимает окружающую среду. Общительность описывает, как слон стремится к близости с другими слонами и людьми, и насколько популярны они как социальные партнеры. Агрессивность показывает, насколько агрессивно слон действует на других слонов и насколько он вмешивается в их социальное взаимодействие», - говорит доктор Сельтенн.

Исследователи изучили личность более 250 слонов, проживающих в естественной среде обитания в Мьянме. Все слоны работают со своим махаутом, то есть с всадником. Эти социальные отношения могут длиться на протяжении всей жизни слона. Поэтому махауты очень хорошо знают поведение своего слона и могут предоставить подробную информацию о своих личностях. «Мы встретили слонов, которые были явно более любопытными и смелыми, чем другие. Например, они всегда пытались украсть арбузы, которые назывались наградами», - рассказал Сельтенман..

Исследование проливает больше света на то, как личность развивается в долгоживущих, социальных видах. Это исследование азиатских слонов может также способствовать защите видов, а также улучшить благосостояние и управление людьми в популяции лесных слонов в Мьянме.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 14:58
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