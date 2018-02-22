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В США на рекордной мощности испытали двигатель для сверхтяжелой ракеты

Американская частная корпорация Aerojet Rocketdyne провела очередное тестирование двигателя для сверхтяжелой ракеты. Устройство успешно прошло огневые испытания, проработав на максимальной мощности 50 сек., пишет портал NASA.

В США на рекордной мощности испытали двигатель для сверхтяжелой ракеты


Данные проверки для установки RS-25 стали третьими по счету. Во время теста мотор выдержал нагрузку в 113% от стандартных показателей, проработав таким образом 50 сек. RS-25 предназначается для сверхтяжелого носителя SLS, чей старт запланирован через пару лет. Первую ступень ракеты планируют оснастить сразу четырьмя единицами RS-25.

В прошлом по 3 аналогичных агрегата монтировали на Space Shuttle. Однако для новых ракет систему пришлось усиливать и дорабатывать инновационными методиками контроля.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30
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