В США на рекордной мощности испытали двигатель для сверхтяжелой ракеты

Данные проверки для установки RS-25 стали третьими по счету. Во время теста мотор выдержал нагрузку в 113% от стандартных показателей, проработав таким образом 50 сек. RS-25 предназначается для сверхтяжелого носителя SLS, чей старт запланирован через пару лет. Первую ступень ракеты планируют оснастить сразу четырьмя единицами RS-25.В прошлом по 3 аналогичных агрегата монтировали на Space Shuttle. Однако для новых ракет систему пришлось усиливать и дорабатывать инновационными методиками контроля.