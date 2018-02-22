Российские ученые создали аппарат по утилизации космического мусора

Согласно экспертным оценкам, к 2025 году на орбиту будет запущено около тысячи новых аппаратов, часть которых через несколько лет станет мусором. Для утилизации "мертвых" спутников российские инженеры предлагают оснащать аппараты специальным солнечным парусом, который позволит легко менять орбиту объекта. Впоследствии парус затормозит движение спутника, заставив космический объект упасть на Землю. Таким образом спутник сгорит в плотной воздушной оболочке.Впрочем, парус, наоборот, может придать ускорение спутнику, выведя аппарат за границы действия силы притяжения планеты. Ученые уже собрали макет из алюминия для проведения тестов. При этом солнечный парус хранится в специальном отсеке.