АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Слова и мысли могут сделать человека жалким червяком или счастливой личностью
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018

Российские ученые создали аппарат по утилизации космического мусора

Российские ученые из ДВФУ предлагают создать аппарат для устранения космического мусора прямо на орбите Земли. В рамках проекта студенты намерены внедрить в конструкцию спутников солнечный парус, информирует портал вуза.

Российские ученые создали аппарат по утилизации космического мусора


Согласно экспертным оценкам, к 2025 году на орбиту будет запущено около тысячи новых аппаратов, часть которых через несколько лет станет мусором. Для утилизации "мертвых" спутников российские инженеры предлагают оснащать аппараты специальным солнечным парусом, который позволит легко менять орбиту объекта. Впоследствии парус затормозит движение спутника, заставив космический объект упасть на Землю. Таким образом спутник сгорит в плотной воздушной оболочке.

Впрочем, парус, наоборот, может придать ускорение спутнику, выведя аппарат за границы действия силы притяжения планеты. Ученые уже собрали макет из алюминия для проведения тестов. При этом солнечный парус хранится в специальном отсеке.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LG Electronics представила смартфоны K8 2018 и
Магазин шуб подает на Кристину Лясковец в суд за
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Семья Дарьи Пынзарь обнимается по утрам
В сеть выложил рендеры суперкара Lister Storm II
Рита Дакота опубликовала фотоснимок своей
Fujitsu представила планшет Stylistic Q738 «2 в 1»
В Интернете появились характеристики нового
Facebook позволит пользователям добавлять в ленту
Полина Гагарина поведала о том, как ее накрыла
Илон Маск ушел из совета директоров OpenAI
Мужчины в семье Ксении Бородиной не хотят есть ее
Анна Семенович покорила поклонников пышной грудью
Муж Ксении Бородиной считает, что детям необходим
Структуры Саида Керимова продали крупный IT-актив
Участница «Дом-2» Ольга Гажиенко зациклена на
Ольга Орлова рассказала поклонникам об
Дмитрий Шепелев был замечен с подругой-блондинкой
Виктория Романец хочет в Москву, потому что в
Эксперты: Китайская станция «Тяньгун-1» упадет на
Бывшие супруги Меньщиковы из "Дома-2" продолжают
Twitter намерен ужесточить правила по борьбе с
Беременная Рапунцель одобрительно отозвалась об
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 в продажу
Зрители назвали спектакль с участием Ольги
В NASA рассказали о планах по исследованию Марса
Анастасия Квитко на недавнем снимке
На Донбасс доставлена очередная гуманитарная
Ольга Кормухина раскритиковала фанатов Ирины
Ученые: Азиатские слоны имеют человеческие черты
Просмотреть все новости