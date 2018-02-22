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Ученые: Передвижения двуногих динозавров основаны на локомоции наземных птиц

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE Питером Бишопом из Музея Квинсленда, Австралии и Новой Зеландии, новая модель, основанная на наземных птицах, может предсказать локомоцию двуногих динозавров на основе их скорости и размера тела.

Ученые: Передвижения двуногих динозавров основаны на локомоции наземных птиц


В предыдущих исследованиях изучалась биомеханика наземных птиц, чтобы лучше понять, как двигались двуногие динозавры, но ранее не было возможности эмпирически предсказать силы передвижения, которые испытывали исчезнувшие динозавры, особенно виды, намного больше живых птиц. Бишоп и его коллеги исследовали локомоцию у 12 видов наземных птиц, в пределах массы тела 45 - 80 кг, так как птицы двигались с разной скоростью по закрытым ипподромам, в то время как камеры регистрировали их движения и силу, измеряя силы, которые их ноги оказывали на землю.

Исследователи обнаружили, что многие физические аспекты движения птиц постоянно изменяются по мере увеличения скорости. Это подтверждает предыдущие свидетельства того, что в отличие от людей, у которых есть разные «ходячие» и «бегущие» походки, птицы перемещаются в пространстве от «ходьбы» до «бега». Авторы дополнительно наблюдали последовательные различия в походке и позе между маленькими и крупными птицами.

Исследователи использовали свои данные для построения биомеханически-познавательной, регрессионной статистической модели (BIRDS), требующей только двух входов - массы тела и скорости - для прогнозирования основных особенностей локомоции птиц, включая длину шага и силу, действующую на каждый шаг. Модель хорошо зарекомендовала себя при тестировании по известным данным. Хотя для улучшения модели требуется больше данных, и неясно, можно ли экстраполировать их на животных с гораздо большей массой тела, исследователи надеются, что это может помочь предсказать особенности передвижения нептичьих динозавров с использованием данных из окаменелостей и следов.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:49
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