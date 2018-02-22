Астрономы неожиданно обнаружили большое количество ультрамассивных черных дыр
Астрономы обнаружили большое количество черных дыр, расположенных почти во всех изучаемых учеными галактиках. Относительно древней черной дыры, найденной в декабре прошлого года, которая, примерно в 800 миллионов раз массивнее Солнца, то астрофизики утверждают, что это не далеко предел, учитывая современные знания о темпах роста черных дыр. Но этот древний монстр на краю космоса не может сравниться с тем, что было замечено, скрывающимся в центрах галактик примерно на 3,5 миллиарда световых лет от нас.
Из 72 галактик, наблюдаемых Монреальским университетом и Институтом космических наук, около половины из них содержали черную дыру в своих центрах, что затмевало все, что ожидали ученые. Эти черные дыры имели массы примерно в 10 миллиардов раз больше нашего Солнца, классифицируя их как «ультрамассивные» (на порядок выше «сверхмассивного»). Каждый из них примерно в десять раз больше, чем ожидали исследователи, и они составляют одни из самых массивных черных дыр, которые когда-либо были обнаружены.
Но ученых ожидало еще больше сюрпризов. Эти ультрамассивные черные дыры также растут быстрее, чем звезды, содержащиеся в окружающих галактиках, что противоречит нынешнему научному консенсусу. По словам астрофизика Джулии Хлавачек-Ларрондо: «Мы знаем, что черные дыры - необычные явления, поэтому неудивительно, что самые экстремальные образцы не соответствуют правилам, которые мы установили до сих пор».
Практически единственное, что ученые узнали о черных дырах, это то, что они являются порталами к странностям - они могут быть невидимыми, они могут создать дубликаты вселенных или галактик. Сам факт существования этих гигантских вихрей в ткани пространства и времени довольно размыт. Теперь, когда ученые знают, что черные дыры могут стать еще более массивными, чем ожидалось, можно только предположить, какие еще сюрпризы они могут иметь для человечества.
Из 72 галактик, наблюдаемых Монреальским университетом и Институтом космических наук, около половины из них содержали черную дыру в своих центрах, что затмевало все, что ожидали ученые. Эти черные дыры имели массы примерно в 10 миллиардов раз больше нашего Солнца, классифицируя их как «ультрамассивные» (на порядок выше «сверхмассивного»). Каждый из них примерно в десять раз больше, чем ожидали исследователи, и они составляют одни из самых массивных черных дыр, которые когда-либо были обнаружены.
Но ученых ожидало еще больше сюрпризов. Эти ультрамассивные черные дыры также растут быстрее, чем звезды, содержащиеся в окружающих галактиках, что противоречит нынешнему научному консенсусу. По словам астрофизика Джулии Хлавачек-Ларрондо: «Мы знаем, что черные дыры - необычные явления, поэтому неудивительно, что самые экстремальные образцы не соответствуют правилам, которые мы установили до сих пор».
Практически единственное, что ученые узнали о черных дырах, это то, что они являются порталами к странностям - они могут быть невидимыми, они могут создать дубликаты вселенных или галактик. Сам факт существования этих гигантских вихрей в ткани пространства и времени довольно размыт. Теперь, когда ученые знают, что черные дыры могут стать еще более массивными, чем ожидалось, можно только предположить, какие еще сюрпризы они могут иметь для человечества.