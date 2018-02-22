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Астрономы неожиданно обнаружили большое количество ультрамассивных черных дыр

Астрономы обнаружили большое количество черных дыр, расположенных почти во всех изучаемых учеными галактиках. Относительно древней черной дыры, найденной в декабре прошлого года, которая, примерно в 800 миллионов раз массивнее Солнца, то астрофизики утверждают, что это не далеко предел, учитывая современные знания о темпах роста черных дыр. Но этот древний монстр на краю космоса не может сравниться с тем, что было замечено, скрывающимся в центрах галактик примерно на 3,5 миллиарда световых лет от нас.

Астрономы неожиданно обнаружили большое количество ультрамассивных черных дыр


Из 72 галактик, наблюдаемых Монреальским университетом и Институтом космических наук, около половины из них содержали черную дыру в своих центрах, что затмевало все, что ожидали ученые. Эти черные дыры имели массы примерно в 10 миллиардов раз больше нашего Солнца, классифицируя их как «ультрамассивные» (на порядок выше «сверхмассивного»). Каждый из них примерно в десять раз больше, чем ожидали исследователи, и они составляют одни из самых массивных черных дыр, которые когда-либо были обнаружены.

Но ученых ожидало еще больше сюрпризов. Эти ультрамассивные черные дыры также растут быстрее, чем звезды, содержащиеся в окружающих галактиках, что противоречит нынешнему научному консенсусу. По словам астрофизика Джулии Хлавачек-Ларрондо: «Мы знаем, что черные дыры - необычные явления, поэтому неудивительно, что самые экстремальные образцы не соответствуют правилам, которые мы установили до сих пор».

Практически единственное, что ученые узнали о черных дырах, это то, что они являются порталами к странностям - они могут быть невидимыми, они могут создать дубликаты вселенных или галактик. Сам факт существования этих гигантских вихрей в ткани пространства и времени довольно размыт. Теперь, когда ученые знают, что черные дыры могут стать еще более массивными, чем ожидалось, можно только предположить, какие еще сюрпризы они могут иметь для человечества.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:24
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