Астрономы неожиданно обнаружили большое количество ультрамассивных черных дыр

Из 72 галактик, наблюдаемых Монреальским университетом и Институтом космических наук, около половины из них содержали черную дыру в своих центрах, что затмевало все, что ожидали ученые. Эти черные дыры имели массы примерно в 10 миллиардов раз больше нашего Солнца, классифицируя их как «ультрамассивные» (на порядок выше «сверхмассивного»). Каждый из них примерно в десять раз больше, чем ожидали исследователи, и они составляют одни из самых массивных черных дыр, которые когда-либо были обнаружены.Но ученых ожидало еще больше сюрпризов. Эти ультрамассивные черные дыры также растут быстрее, чем звезды, содержащиеся в окружающих галактиках, что противоречит нынешнему научному консенсусу. По словам астрофизика Джулии Хлавачек-Ларрондо: «Мы знаем, что черные дыры - необычные явления, поэтому неудивительно, что самые экстремальные образцы не соответствуют правилам, которые мы установили до сих пор».Практически единственное, что ученые узнали о черных дырах, это то, что они являются порталами к странностям - они могут быть невидимыми, они могут создать дубликаты вселенных или галактик. Сам факт существования этих гигантских вихрей в ткани пространства и времени довольно размыт. Теперь, когда ученые знают, что черные дыры могут стать еще более массивными, чем ожидалось, можно только предположить, какие еще сюрпризы они могут иметь для человечества.